Petroperú ratifica compromisos sobre su zona de influencia: comunidades nativas desmiente paro

Petroperú ratificó su disposición al diálogo y cumplimiento de compromisos con las comunidades nativas sobre la zona de influencia del Oleoducto Norperuano (ONP), en la amazonía peruana.

A través de una nota de prensa, la petrolera destacó el cumplimiento de reuniones de coordinación durante las últimas semanas con las federaciones y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuya finalidad fue definir las acciones a desarrollar para cumplir los compromisos asumidos el pasado 3 de marzo de 2022.

Como se recuerda, en aquella fecha se suscribieron convenios de cooperación interinstitucional con la Federación Nativa Awajún del Río Apaga (Fenara) y la Organización de Pueblos Indígenas y Campesina del Alto Marañón (Orpicam).

“Como resultado de estas coordinaciones y gestiones realizadas a través de un diálogo permanente y propositivo, las federaciones Fernara y Orpicam han suspendido la medida de fuerza que dieron a conocer días atrás, y han expresado su disposición para establecer acuerdos sostenibles que favorezcan a las comunidades nativas”, señaló la estatal.

Cabe recordar que estos convenios establecen el financiamiento para la formulación y ejecución de expedientes técnicos de siete locales comunales en Borja, Nueva Alegría, Capernaum, Pachacútec, Belén, Atahualpa y Nueva Soledad; así como la construcción de dos sedes administrativas de Fenara y Orpicam.

Se tiene prevista una reunión el 31 de mayo entre Petroperú y las federaciones mencionadas en las oficinas del Minem y con la participación de PCM, donde se abordará el mecanismo para la ejecución de los trabajos en las comunidades, así como el cronograma específico, de acuerdo con los convenios suscritos.

“Petroperú siempre ha considerado a las comunidades nativas amazónicas como sus socios estratégicos en la operación del Oleoducto Norperuano (ONP), por ello es de primerísima importancia mantener relaciones respetuosas y de consenso, tanto con las comunidades nativas, como con las organizaciones que apoyan su desarrollo, las cuales, de manera conjunta con Petroperú y el Estado peruano, comparten el gran reto de contribuir con la paz social, su bienestar y desarrollo”, concluyó.

Oleoducto Norperuano: descartan paro

Luego de que el dirigente awajún Ismael Pérez anunciara que tomarán por la fuerza la Estación 5 del ONP este viernes 20 de mayo en reclamo de mejoras sociales y económicas derivadas de la actividad petrolera en sus territorios, representantes del distrito de Manseriche rechazaron la convocatoria.

“Desmentimos a Ismael Pérez que pretende engañar al Estado diciendo que van a cerrar el oleoducto. No necesitamos que nos mienta o que hable en nombre de Manseriche. Ismael Pérez no es dirigente, no está elegido por el pueblo”, señaló un dirigente en un video difundido en la página de Facebook Siete Pueblos Originarios.

El representante también resaltó que las comunidades de Manseriche acordaron invitar a representantes del Ejecutivo para el lunes 23 de mayo. Asimismo, se comprometió a brindar las garantías necesarias a la comitiva del Gobierno.

En la víspera, Ismael Pérez afirmó en RPP que “van a cerrar totalmente la Estación 5 apagando el motor. Todo se va a paralizar para que no exista pase″, a causa del incumplimiento de los acuerdos firmados por el Minem.