MEF: sector privado invertirá S/ 116.000 millones en 2022

Durante el 2022, la inversión privada alcanzaría los S/ 116.000 millones en términos reales, nivel similar a lo logrado en el 2021, según estima el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2022-2025.

Si bien se registraría una tasa de variación nula (0%) en el 2022, el MEF aclara que hay inversiones programadas en el sector minero e infraestructura.

Y en efecto, el economista Armando Mendoza explica que un 0% de crecimiento no significa que no habrá inversiones en este año sino que estas no serán mayores a la registrada en el 2021. No obstante, añade que los resultados podrían ser mejores si el actual Gobierno tuviera acuerdos sostenibles y haya más estabilidad en las distintas carteras ministeriales.

Es importante mencionar que la actual proyección del MEF se alinea a la del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que también estima que la inversión privada tendrá una variación de 0%.

Julio Velarde, presidente de la entidad monetaria, dijo en su momento que la inversión privada sigue estando fuerte y, si se compara con lo registrado en el 2019 (prepandemia) se observaría un crecimiento en dicho indicador.

Proyectos mineros

A detalle, se espera que la inversión minera tenga un crecimiento de 3,2% durante el año curso, sustentado por los proyectos en construcción como Quellaveco, la Ampliación de Toromocho (fase 2) y la ampliación de Shouxin, que ejecutarían montos de alrededor de US$ 1.400 millones en su último año de obras previo al inicio de sus operaciones.

A ello también se le suma la inversión que se realiza para el sostenimiento de las minas que actualmente se encuentran en operación, lo cual alcanza los US$ 3.500 millones en 2022. También se prevé el inicio de construcción de nuevos proyectos con un compromiso total de US$ 3.900 millones.

Inversión no minera

Respecto a la inversión en infraestructura, el MEF indica que esta alcanzaría el nivel más alto desde 2016, en línea con la aceleración en la ejecución de grandes proyectos cuyos compromisos de inversión total superan los US$ 11.000 millones.

Algunos de los principales proyectos que continuarían en ejecución de obras serían la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 5.346 millones); la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez (US$ 1.200 millones); Terminal Portuario Chancay (US$ 3 000 millones); Terminal Portuario Muelle Sur Bicentenario’(US$ 731 millones); Enlaces de transmisión Nueva Yanango-Nueva Huánuco (YANA) y Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo (COYA) (US$ 592 millones); y la Autopista del Sol (US$ 493 millones).

Asimismo, la inversión residencial asociada a viviendas formales sería similar al nivel alcanzado en 2021, sostenida por el mayor desarrollo de proyectos, promoción de viviendas sociales y los ahorros restantes de los recursos financieros liberados el año pasado, en línea con la creciente demanda reflejada en el incremento de los créditos hipotecarios.

De acuerdo con una encuesta de ASEI, el 52% de compañías inmobiliarias espera incrementar su inversión en nuevos proyectos durante el 2022.

Inversión pública al alza

El MEF estima que la inversión pública crecerá 11%, impulsada por las medidas relacionadas a asignaciones presupuestarias, agilización administrativa, fortalecimiento de capacidades y una mayor participación del sector privado. También se debe a las recientes medidas aprobadas.

Reacciones

Julio Velarde, presidente del BCRP

“Muchas veces se tiene la impresión de que cuando uno dice 0% de crecimiento es que no hay inversión, lo que pasa es que no se está creciendo frente al nivel anterior”.

Pedro Castillo, presidente de la República

“Promovemos las inversiones públicas y privadas para que el Perú tenga más y mejores empleos con salarios justos, derechos reconocidos y protegidos para todos”.