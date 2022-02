Perú cerca del top 10 de principales exportadores de frutas

Por: Jackeline Cárdenas I.

La cifra histórica de las exportaciones peruanas alcanzada en el 2021, al superar los US$ 56.000 millones, trajo consigo otra buena noticia. Y es que jalado por las exportaciones de uvas, paltas, arándanos y mangos, nuestro país está cerca de ser incluido en el ranking de los 10 principales exportadores frutícolas del mundo.

El último informe de exportaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), publicado en los primeros días de febrero, destaca que todos los sectores de la economía peruana han incrementado en sus exportaciones e incluso superando cifras prepandemia.

Sin embargo, los ojos del mundo se posaron sobre el sector agropecuario que en su conjunto exportó por US$ 8.018 millones, equivalente a un avance del 18,2%.

A detalle, la palta alcanzó la cifra récord de exportaciones de 40% que significó US$ 1.165 millones durante el año 2021. Le siguieron los arándanos (22%) con US$ 1.240, las uvas (21%) con US$ 1.260 millones, mango (11%) con US$ 471 millones, cacao y derivados (10,2%) con US$ 309 millones y los espárragos (3,5%) con US$ 546 millones.

Al respecto, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de HEP Perú, Juan Carlos Mathews, explicó que, dentro del comportamiento de las exportaciones, más allá de los minerales que representan el 60%, el sector que mayor crecimiento ha tenido sin duda es el agroexportador, ya que las frutas, hortalizas y los súper foods son los que han crecido con mayor solides.

“Hay una tendencia de alimentación saludable en el mundo que se ha visto acentuada por la pandemia y nuestro país cuenta con condiciones de clima, suelo y ubicación geográfica espectaculares e idóneas para producir estos alimentos, ” señaló Mathews.

El especialista resaltó que hace unos meses estamos superando a Chile y Australia como uno de los mayores exportadores de alimentos en el mundo.

La agroexportación, tradicional y no tradicional, llegó a US$ 8.874 millones en 2021, marcando un nuevo récord.

La exportación de arándanos alcanzó en el 2021 el 22%, lo que significó la suma de US$ 1.240. Foto: Andina.

Si bien el panorama para el sector agropecuario es muy optimista, Mathews recomienda que haya claridad en ciertas iniciativas como la Segunda Reforma Agraria promovida desde el Gobierno, que podrían poner en riesgo este crecimiento casi asegurado de este sector.

Más destinos, más trabajo

Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido son los mercados que más solicitan los productos peruanos como la palta, las uvas y los arándanos. Al respecto, Mathews explica que esta tendencia ya venía desde hace algunos años y que la novedad es que van a crecer las exportaciones al mercado chino.

Por otro lado, destaca que el crecimiento de la agroexportación es una buena noticia por todos los ángulos, ya que su cadena de producción es numerosa: “Si yo exporto espárragos en Trujillo, no solo gano yo, sino el productor del envase hojalata, el productor de envases de vidrio, etiquetas, cartón corrugado, transporte, aduanas, tributación al Estado. Hay una cadena de actores que participan y esto se traduce en más trabajo para los peruanos”.

Datos

Provincias. Las exportaciones de las regiones, en 2021, alcanzaron cifra récord (US$ 40.804 millones), creciendo 31%.

Mipymes. El año pasado, el número de exportadores alcanzó los 8.573, el 68% fueron micro, pequeñas y medianas empresas.

Nuevo récord en camino

Enfoque por: Edgar Vásquez, director del CIEN en ADEX

Este año no vamos a observar un crecimiento como en 2021.

Desde la Asociación de Exportadores consideramos que las exportaciones van a desacelerarse de manera importante, y va a haber un crecimiento de solo 5%. Esta disminución estaría relacionada a las exportaciones tradicionales que se espera que crezcan solo 3,7%, la minería es el factor que va a generar esta desaceleración.

Por el lado no tradicional sí creemos que hay un espacio para un crecimiento importante y podría llegar a 8,4%, esto se debe a que nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea, incluso China, van a tener desempeños favorables. Para el sector agropecuario estimamos un crecimiento de 10,2% (US$ 9.740 millones), que podría ser un nuevo récord.