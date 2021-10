Jose Carlos Forero: “Lograr el sueño de la casa propia está más vigente que nunca”

¿Cuál es la situación del Fondo Mivivienda?

Lograr el sueño de la casa propia está más vigente que nunca, prueba de ello es que, a pesar de estar en pandemia, vamos a terminar el 2021 superando la meta establecida a inicios del año.

¿Cuál era la meta?

Proyectábamos colocar 12 mil créditos Mivivienda; sin embargo, estaremos por encima de los 12.500. Y en Techo Propio, vamos desembolsando 35 mil bonos aproximadamente, y se van a convertir en una vivienda en el corto plazo. Con el crecimiento del presupuesto que nos dio el Ejecutivo para lo que resta del 2021, vamos a terminar con unas 13 mil viviendas más desembolsadas en Bonos Familiares Habitacionales del programa Techo Propio. Esto hará que más promotores inmobiliarios apuesten por programas sociales. Por ello, la gente debe estar tranquila pensando en el sueño propio de una vivienda digna y de calidad.

¿Cuáles son los programas que llevan adelante?

El principal producto es el nuevo crédito Mivivienda, que es un crédito hipotecario que tiene como principal atributo el Bono del Buen Pagador. Quiere decir que cuando va a comprar una vivienda, a cualquier entidad financiera, se puede pedir una con el nuevo crédito Mivivienda y se tendría el beneficio de un subsidio; es decir, se reduce la cuota inicial que va desde los S/ 10 mil hasta S/ 25 mil. Y si el proyecto de vivienda está certificado como verde, es decir, ecoamigable porque ahorra agua y energía, tiene un subsidio adicional de S/ 5.000. Esto reduce el nivel de endeudamiento si se apuesta por un crédito Mivivienda.

¿Y en Techo Propio?

Allí es el Bono Familiar Habitacional como principal atributo. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, nos da el subsidio para atender a la población que más lo necesita con las modalidades de adquisición de vivienda nueva, y además la modalidad en sitio propio, cuando se tiene el terreno y un operador puede construir la vivienda. Nosotros le damos el subsidio para que ellos la construyan.

¿Cuáles son los requisitos para lograr estos beneficios?

Para el nuevo crédito Mivivienda, que a la fecha la familia no tenga vivienda, debe ser evaluado por la entidad financiera, no deben haber recibido ningún apoyo del Estado en relación a una vivienda. Los requisitos para Techo Propio son similares, orientado a la familia y el ingreso máximo puede estar hasta los S/ 3,715.

En algún momento se dijo que no había recursos para el Bono Familiar Habitacional. ¿Esto es así?

Sí hay recursos para el programa Techo Propio. Este pequeño incidente de hace algunos meses fue simplemente un tema administrativo en el que el Ejecutivo tenía que trasladarnos los fondos, pero quiero dar la tranquilidad de que sí tenemos los fondos para seguir otorgando el subsidio; y tranquilidad también para los promotores inmobiliarios de que sigan apostando por Techo Propio y sigan desarrollando proyectos inmobiliarios para acceder al nuevo crédito Mivivienda. Además, el Gobierno está muy enfocado en este sector para dar más vivienda a los peruanos.

¿Y cómo está la oferta de vivienda en el país?

Hay más de 50 mil viviendas registradas, certificadas como verde, a nivel nacional. También casi 20 mil enfocadas a Techo Propio, además con una proyección en el país de más de 30 mil para el próximo año.

¿Cuál es el precio promedio de las viviendas?

No hubo incremento de precios en los sectores que atendemos. En el caso de Mivivienda, es hasta S/ 437.000, y en Techo Propio tiene un límite de S/ 109.200 como valor máximo de vivienda. En ese segmento no se elevó, pese a que evidentemente subió el precio de los materiales de construcción. El esfuerzo de los promotores inmobiliarios de no subir el precio de manera significativa permite tener los resultados que tenemos. Al 21 de octubre hay casi 1.200 créditos desembolsados, eso nos da pie a pensar que el sector se viene reactivando muy bien y ayuda a que la economía siga moviéndose y hace que la estabilidad en los precios se haya mantenido en el tiempo.

¿A dónde recurrir?

Los invito a ingresar a nuestras redes sociales para que vean la oferta actualizada. Tenemos casi 70 mil viviendas de oferta en diferentes proyectos y la gente podría escoger cuál es de su preferencia y ver si acceden a los subsidios. Los invito a apostar por una vivienda porque es la mejor inversión que se puede hacer.