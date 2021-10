Defensoría del Pueblo a la PCM: urgen reformas normativas y reorganización de Indecopi

La Defensoría del Pueblo rechazó la decisión de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi que, en segunda instancia, revocó una sanción aplicada a Panificadora Bimbo del Perú S. A., bajo el argumento que no está obligada al uso de octógonos cuando sus productos no superen los 0,5 gramos de grasas trans por porción, y demandó una pronta intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso de la República para la recomposición del organismo.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo demandó a la Oficina de Control Institucional del Indecopi y a la PCM “intervenir con prioridad y realizar una profunda investigación frente a las denuncias que señalan la existencia de posibles conflictos de intereses” en quienes integran esa Sala.

“Rechazamos la decisión e interpretación adoptada por el referido órgano resolutivo, dado que desconoce la normativa sanitaria y constituye un lamentable precedente que atenta contra el derecho de los consumidores a contar con información sobre el contenido de grasas trans en los productos, siendo este aspecto uno de los pilares de la política para lograr una alimentación saludable y cautelar la salud de la población, en especial de niñas, niños y adolescentes, frente al aumento de enfermedades crónicas, tales como la diabetes o la obesidad”, remarcó la institución.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo explicó que dicho órgano del Indecopi no ha considerado que el marco normativo exige expresamente que la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans debe consignar adecuadamente las advertencias publicitarias (octógonos), no requiriendo parámetro alguno.

“Instamos al Ministerio de Salud a interponer con celeridad las acciones legales correspondientes frente a la resolución emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi”, sostiene el comunicado.

Además, desde julio, se encuentran vigentes las prohibiciones referidas a aceites y grasas parcialmente hidrogenadas.

“Recomendamos al Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Integridad Pública y otras dependencias, la Contraloría General de la República e Indecopi, realizar una reevaluación de la composición y funcionamiento de los órganos resolutivos del Indecopi, y regular requisitos e incompatibilidades para asumir o permanecer en estos cargos, con la finalidad de preservar la independencia en la resolución de los casos que se conocen en estas instancias”, finaliza el comunicado.

Indecopi reconoce lucha contra conflictos de intereses

En respuesta a este comunicado, el titular de Indecopi, Julián Palacín, reconoció la posible existencia de “desmedidos intereses empresariales privados”, los cuales habrían penetrado las estructuras administrativas de la institución y llegado a posibles irregularidades por conflicto en la resolución de causas.

“Quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo por el pronunciamiento que comparte íntegramente el pensamiento de esta presidencia, que desde que asumió hace poco más de un mes, viene requiriendo que se cautelen los intereses de la ciudadanía frente a posibles incompatibilidades en el ejercicio de la función pública e intereses particulares”, remitió Palacín Gutiérrez.

Cabe señalar que el presidente ejecutivo del Indecopi expresó su disconformidad con la decisión de interpretación de la Sala Especializada de Defensa del Tribunal sobre el caso Bimbo, debido a que los lineamientos de la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA) integra el derecho interno de ese Estado y no es instrumento internacional que obligue al Perú a resolver de esa manera.

“No puede ser que un servidor público despache en la mañana en Indecopi y por la tarde como funcionaria de la Sociedad Nacional de Industrias, donde Silvia Hooker se desempeñaba desde hace más de siete años, resolviendo dentro del Indecopi las causas litigiosas de los asociados de este gremio empresarial”, sentenció.