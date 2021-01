Sunat solo accederá a cuentas bancarias con más de S/ 30.800

El nuevo año llegó con una controversial medida: Sunat iba a tener el acceso a la información de las cuentas financieras superiores a S/ 10.000, en el marco de un acuerdo firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para intercambiar información con otros países para combatir la elusión y evasión tributaria.

Así, los bancos, cajas municipales, cooperativas y financieras estaban obligadas a proporcionar mensualmente a la Sunat datos del titular de la cuenta: nombre, tipo y DNI, RUC o NIT y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero.

No obstante, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, adelantó a La República que en los próximos días se modificará esta medida, elevando el umbral de S/ 10.000 a S/ 30.800 (7 UIT) y el reporte será cada 6 meses.

“Esta semana publicaremos un decreto supremo haciendo algunos ajustes (…) Nos parece más razonable y eso fue por escuchar al sector privado con el que siempre hay que dialogar. Además, la regularidad de la información ya no será mensual, sino semestral’', sostuvo Mendoza, quien recordó que el Perú tiene una presión tributaria baja y desde 1970 “estamos dando vueltas en alrededor del 14%”, lo cual explica por qué la elusión y evasión tributaria son tan altas.

Menos invasiva

El abogado tributarista David Zamora señaló que esta modificación del umbral es positiva, dado que también comprometía el margen de atención de Sunat, y da tranquilidad a los ciudadanos dentro de este grupo.

Cabe precisar que Sunat identificó que la primera medida alcanzaría a 250 mil empresas y 1,7 millones de personas con cuentas superiores a S/ 10.000.

Mientras que con la modificación anunciada, el número de personas reportadas bajaría a aproximadamente a 800.000 usuarios con cuentas mayores a S/ 30.000, según estimó el profesor de Pacifico Business School Jorge Carrillo Acosta.

Este nuevo límite resulta más razonable –acotó Carrillo-, ya que justamente las 7 UIT son el monto máximo de ingresos anuales sobre los que se está exonerado del pago de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría (recibos por honorarios y planillas, respectivamente).

Y sobre la frecuencia semestral del envío de información, afirmó que reduce el riesgo de que se filtre la información bancaria y comprometa la seguridad de los ahorristas.

“Es menos invasiva. Ahora Sunat debería dar a conocer cuáles son las medidas de seguridad para proteger la información de los usuarios del sistema financiero’', añadió Zamora. A su criterio, más que la fiscalización en sí, la gente teme que no se protejan sus datos y queden a merced de la delincuencia.

El letrado argumentó que la Tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) de 0,005% que se aplica sobre el valor de cada operación afecta desde 2004, ya cumplía con detectar movimientos y desbalances, pero Sunat no tenía visibilidad de los saldos.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las reglas de bancarización y detracción también apoyan en la detección de incremento patrimonial.

“Ahora viendo saldos, (Sunat) ya no va a llamar a tanta gente por gusto. Al subirle el umbral, su puntería va a estar más sesgada en la gente con un mayor patrimonio que no declara impuestos. Es importante que la gente sepa que Sunat va a saber quién tiene esta cantidad de dinero y no declara. Si alguien no posee este dinero (S/ 30.000 con las modificaciones a aplicarse) no lo tienen por qué llamar”, concluyó el tributarista.

Más recaudación si se concluyen litigios

El tributarista Jorge Picón indicó que se puede recaudar a corto plazo hasta US$ 2 mil mllns si el Congreso impulsa la eliminación de intereses y multas en litigios tributarios. “No deben crearse impuestos nuevos porque sería matar a la gallina de los huevos de oro”, acotó, ya que el COVID-19 trajo desempleo, caída de inversión y recaudación; por lo que “aumentar la recaudación a costa del empleo y la inversión, no generaría una situación estable”.

La clave

Ruta. Enrique Castellanos, profesor de economía de la UP, explicó que el acceso a la información financiera responde a una tendencia global desde hace 15 años. Asimismo, afirmó que es beneficiosa para una economía con 70% de informalidad y donde solo 1 de cada 5 personas paga el IR.

