Un solo pueblo cosechó más de 40.000 kilos de maca: abastecerá los mercados de todo el Perú

Pasco. Un total de 40.000 kilos de maca fueron cosechados por los agricultores del Centro Poblado de Tambopampa, ubicado en el distrito pasqueño de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión.

La Agencia Agraria de Tambopampa informó que la cosecha se realizó en un área de ocho hectáreas cultivadas, gracias al esfuerzo y dedicación de 15 miembros de la Asociación Agraria destinados para esta gestión.

La Dirección Regional Agraria de Pasco anotó que las más de 40 toneladas de maca obtenidas serán destinadas para abastecer a los mercados de todo el Perú en las mejores condiciones de salubridad por la pandemia del nuevo coronavirus.

Asimismo, se conoció que la Agencia Agraria de Daniel Alcides Carrión Carrionina ejecutará un total de 25 proyectos de similar importancia, en las cadenas productivas de papa, maíz, paltos, reforestación, así como vacunos, cuyes, gallinas, alpacas, porcinos, entre otros.

La oficina liderada por el ingeniero Sandro Ramos Prado tiene prevista una inversión de más de S/ 587.000 para concretar el despegue agropecuario en esta pujante región productora de Pasco.

Maca, potencia autóctona de los Andes

La maca (Lepidium meyenii) es un tubérculo de la familia de las crucíferas (como las coles, los rábanos o la mostaza), rico en minerales como el cobre, hierro, calcio y zinc, en vitaminas del grupo B y en sustancias con efectos estimulantes o contra la menopausia.

Una de las propiedades de la maca más reconocida es la de favorecer la fertilidad. Contiene sustancias –unos alcaloides llamados macamidas– y minerales como el zinc que actúan sobre la funcionalidad del sistema hormonal, tanto de hombres como de mujeres, y aumentan las probabilidades de fecundación (ver bibliografía).

Gustavo Gonzales Rengifo, biólogo y médico endocrinólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, declaró en el 2015 para la cadena BBC que las propiedades de la maca están asociadas al color de su piel.

“Nos dimos cuenta que la variante negra favorecía la memoria y el aprendizaje, aumentaba la cantidad de espermatozoides y su movilidad, tenía propiedades energizantes y, en general, disminuía los estados de ansiedad (...) Y en cuanto a la roja, encontramos que podía revertir la osteoporosis, entre otras cuestiones”, explicó

No obstante, descartó que la maca pueda servir como un revitalizador para curar la disfunción eréctil al igual que el viagra, pues más bien actúa de una forma energizante y afrodisíaca sobre atletas y personas sometidas a un estrés deportivo o sexual.

