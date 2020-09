Luis Incháustegui: “A nadie le gustaría que pasen más de 300 camiones al día, así la pista esté asfaltada”

La conflictividad social viene acompañando ineludiblemente a los proyectos mineroenergéticos. Desde el Ejecutivo se apunta −en la gestión del ministro Incháustegui− a generar consensos y espacios de diálogo tripartitos. En tanto, el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas, u otra alternativa viable.

¿Cuáles son los principales temas a atender por su despacho a menos de un año que culmine este gobierno?

El Minem tiene como misión para todo el sector impulsar un círculo virtuoso del aprovechamiento sostenible de los recursos minero-energéticos con el objetivo de cerrar las brechas que existen alrededor del Perú y cercanas a los proyectos. Lo que vamos a promover es que los proyectos de las operaciones mineras logren su recuperación en la operación.

¿Qué proyectos se priorizarán?

Hay 19 proyectos mineros, de los cuales vamos a priorizar 9 por casi US$ 12 mil millones, de estos, cuatro se encuentran en la última etapa y representan US$ 8.375 millones, que son Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y la ampliación Santa María. A su vez, cinco proyectos están avanzando en permisos y financiamiento que representan US$ 3.386 millones, que son San Gabriel, Yanacocha Sulfuros, Corani, optimización de mina Inmaculada y el proyecto relaves Marcona. Estos se proyectan que van a iniciar en este y el próximo año. Situación del corredor minero

¿Cuál es la situación en el corredor minero del sur?

En el caso de todo el corredor minero del sur, hay un esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno con la conformación de este alto comisionado para el diálogo y desarrollo. La idea es pasar de una situación de conflictividad a una situación de diálogo por el desarrollo. Se está conversando con las comunidades, con la empresa en el caso de Las Bambas, eso incluye a Hudbay y Antapacay, y se están haciendo reuniones periódicas para ver cómo definir bien esos temas. Hay compromisos que se asumió como gobierno en el 2018 y 2019 que se están programando su ejecución, y también hay compromisos de las empresas mineras que tienen que definirse su ejecución.

¿Se construirá mineroducto en el caso de Las Bambas, y así destrabar la conflictividad en la zona?

El gobierno le ha propuesto (a la empresa) que evalúe cuál sería la mejor forma para hacer un transporte que genere menos conflictos. Se está evaluando entre un tren y un mineroducto. Creemos sinceramente que tiene que haber una solución alternativa, porque tener 300 camiones al día en este momento, y los proyectos mineros que hay en el entorno van a generar más camiones, es inviable así tengas una carretera que esté bien hecha, es insostenible. Creo que a nadie le gustaría que pasen más de 300 camiones al día, así la pista esté asfaltada. La empresa nos ha informado que están evaluando hacer un mineroducto o hacer un tren.

¿Cómo va la situación en Espinar?

Entendemos el pedido urgente de Espinar con respecto a que necesitan un apoyo frente a la pandemia. Allí se ha definido con la empresa esta tarjeta de uso múltiple y creemos que se debe implementar en un tiempo corto. Pero en paralelo creemos que debemos pensar no solo en el tema de la coyuntura, sino en el tema de desarrollo, por eso que vamos a seguir apoyando las conversaciones y reuniones que tiene en torno al convenio marco que ellos han suscrito anteriormente.

¿Se piensa en algo más de mediano o largo aliento para Espinar, como Obras por Impuestos tal vez?

Sí, claro que sí. Como gobierno estamos evaluando temas de electrificación rural, Obras por Impuestos, las empresas también están viendo temas de Obras por Impuestos. Es decir, tenemos que ver entre todos reducir las brechas que hay allí y para eso tenemos que articularnos con las empresas, con los alcaldes que tienen fondos que vienen del canon y regalías. Eso se tiene que usar correctamente, creo que allí podemos articular con las empresas y el Estado para dar asistencia técnica para que lo usen de la mejor forma.

Usted ha señalado que no forzarán los proyectos sin la aceptación social, y más bien generar condiciones para el diálogo social. ¿Qué plantean?

Lo que vamos a plantear es generar la articulación con las regiones y con los alcaldes. En el tiempo más corto posible lo que queremos generar son los comités de coordinación intersectorial que buscan articular entre ministerio, el gobierno regional y los alcaldes. Tener reuniones periódicas para ver qué temas son los que les preocupan a las comunidades y ver qué temas se puede articular con el Minem y otros sectores. Lo que se busca es no esperar que las comunidades y las autoridades locales sientan que hay temas que les preocupan y no los escuchan. Creemos que debemos ser proactivos y estar allí.

La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible que preside Roxana Barrantes hizo una serie de propuestas y recomendaciones, ¿algunas de ellas serán tomadas?

Estamos revisándolo al detalle, incluso queremos y estamos coordinando reuniones con Roxana Barrantes para que nos ayude, nos diga exactamente cómo es que trabajó la comisión. Realmente, como sector y como gobierno queremos implementar lo que dice la comisión en el corto plazo. La comisión plantea como punto inicial que se construya la política minera del sector en el espacio de Rimay. También promover exploraciones respetando el convenio 169 (de la OIT) y cumpliendo los estándares ambientales que plantea que la Consulta Previa y los acuerdos de las empresas con las comunidades se realicen en paralelo con la presencia del Estado.

¿Qué otras iniciativas se podrían tomar?

Se coordinará con el Ministerio de Cultura para culminar el registro de las comunidades originarias en un plazo óptimo. Adicionalmente, temas que como ministerio creemos que son cruciales: los pasivos ambientales. Revisar e identificar qué pasivos pueden ser reaprovechables y cuáles no, y buscar la creación de un fondo público-privado que haga factible la remediación de los pasivos en un tiempo óptimo.

¿Es posible que alguna de estas propuestas vayan en un proyecto de ley al Congreso?

Estamos evaluando la forma porque, de lo que recomiendan ellos, algunas normas pueden ser implementadas no necesariamente con ley, y hay otras que sí van a ser ley y, definitivamente, ese es el objetivo. Trabajarlos como una propuesta de norma legislativa, la que sea necesaria y presentarla al Congreso para su evaluación.

