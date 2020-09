Ejecutivo envió proyecto de ley al Congreso sobre los cambios estructurales en la ONP

El presidente de la República, Martín Vizcarra, envío esta tarde el proyecto de ley “que establece medidas extraordinarias a favor de los asegurados del sistema nacional de pensiones por impacto de la Covid-19 en la economía peruana”.

De esta forma de oficializa la contrapropuesta del Gobierno a la ley aprobada por el Congreso el pasado 24 de agosto, con el que se pretende habilitar retiros de hasta 4,300 soles para los afiliados menores a 64 años, y la devolución total de aportes para los mayores de 65 años.

Los detalles

Hay nuevos detalles que contempla el proyecto del Ejecutivo. Por ejemplo, se propone declarar de interés nacional la Cultura Previsional en el país, es decir, implementar progresivamente en la educación básica un curso sobre los sistemas de jubilación y la importación del ahorro para la vejez.

Asimismo, propone la pensión proporcional especial en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP): Pensión de 250 soles mensuales para aquellos con entre 10 y menos de 15 años de aporte, 12 veces al año. Y pensión de 350 soles mensuales para quienes aportaron entre 15 y menos de 20 años.

Respecto a la pensión adelantada, el Ejecutivo plantea que los afiliados desde los 50 años y con 25 años de aporte accedan a este beneficio. “Para determinar el monto se aplican las nomas actuales en el SNP, siendo que la pensión se reduce en 4% por cada año de adelanto respecto a los 65 años de edad”.

Sobre la pensión por discapacidad, se propone que en tanto dure la emergencia sanitaria en el país, se calificará en condición de invalidez aquel afiliado que se encuentre en situación de discapacidad en un 50% y de menoscabo. Para lo anterior, se tendrá que presentar un ceetifcado o informe médico del Ministerio de Salud, EsSalud o EPS.

Asimismo, ya no se suspendería el pago de pensiones a aquellos jubilados que decidan seguir laborando y, para los nuevos pensionistas, se prevé que reciban 12 pagos previsionales al año y ya no 14 como se realiza actualmente. No obstante, la ONP reajustará el monto mensual para que el jubilado siga recibiendo el monto que anualmente percibía”.

Entrega de bonos

Cabe recordar que la Ministra de Economía y Finanzas, María Alva, anunció ayer que dentro de la propuesta se incluirá la entrega de bonos de 760 soles a 3,7 millones de afiliados y 575 mil jubilados de la ONP. Al respecto, el documento enviado hoy al Congreso da cuenta de mayores precisiones:

Por ejemplo, no recibirán este bono aquellos que ya se encuentren comprendidos dentro del alcance del bono universal, así como tampoco los que se encuentren registrados en la planilla del Ministerio de Trabajo o en la base digital de la ONP.