Marisa Glave: La ayuda económica debe ser de entre 5 a 6 meses para no elevar la pobreza en el país

“No hay manera de reactivar la economía si la gente no tiene plata para gastar”, afirmó la excongresista de la República, Marisa Glave, en alusión al anuncio presidencial de un nuevo bono universal de S/ 760 para 8,5 millones de familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la emisión del programa RTV Economía, conducido por el periodista Rumi Cevallos, la excongresista señaló que la gente debe tener recursos básicos para consumir porque si no hay demanda, la oferta no tiene sentido.

Aunque se mostró a favor del nuevo bono porque inyectará recursos en la población, consideró que es insuficiente. Hizo alusión a lo señalado por la CEPAL y su titular, Alicia Bárcena, respecto a la urgencia de un nuevo pacto social que incluya la entrega de un bono básico universal sostenido de entre 5 a 6 meses, con la finalidad de que no haya un aumento fuerte en las cifras de pobreza.

“El anuncio es un buen paso, pero debemos ir un poco más allá, y por ejemplo combinarlo con programas de empleo temporal”, señaló la excongresista.

Respecto al nuevo bono de S/ 760, insistió que es parte de una política social pero que es también política económica, pensada en la población vulnerable, en los peruanos que perdieron empleo, y que, según dados del INEI sobre la PEA ocupada en Lima, más de la mitad de la Población Económicamente Activa en Lima perdió cualquier tipo de actividad económica.

Hizo alusión a lo señalado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, quien indicó que el nuevo bono anunciado por el presidente será entregado cuando se complete el remanente anterior y que involucra a 687 mil hogares que aún no recibieron la ayuda económica.

Ello, explicó, se debe a la manera como se focalizó y como se armaron las listas para la entrega del apoyo que el presidente Martín Vizcarra anunció al inicio de la pandemia.

“El primer problema es cómo identificar a los beneficiarios. Para esta segunda entrega se hará una especie de nuevo padrón y se resolverá las deficiencias originales. La deficiencia era que había un padrón con datos del año 2013. Y sobre ello hay huecos graves, que deben solucionarse en el nuevo padrón.

Esta vez, según el anuncio del presidente, el nuevo bono le corresponde a 8,5 millones de familias, un universo mayor del anterior que era de 6,5 millones de familias. Allí hay un primer reconocimiento de una deficiencia en el proceso pasado donde se dejó a mucha gente fuera de recibir el beneficio.

En su opinión el nuevo padrón habría corregido los problemas del anterior y de las múltiples listas que tuvo el proceso pasado, por lo cual, la primera tarea, urgente, de las organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación, es estar alertas cuando se publique el nuevo padrón de beneficiarios del bono para saber si han logrado superar las deficiencias.

Respecto al padrón de beneficiarios del bono universal, Glave identificó tres errores:

1) Se contemplaba como hogar constituído los hogares del 2013. Pero por temas de edad y movilidad de la sociedad peruana, un hogar del año 2013 no es el mismo de este año y del 2021. Por lo cual hay un gran bolsón de personas que no están contempladas en este padrón.

2) La focalización estaba pensada en quién sí tiene que recibir. Por eso había un padrón en cada sector, como Trabajo, Inclusión Social, Agricultura, etc. tratando de identificar a quién sí lo necesita. Ese es el segundo grave error. La idea no es identificar a quién sí necesita el beneficio. Lo que se debe hacer es identificar al que no lo necesita y simplemente excluirlo del padrón y dejar a todos los demás que sí lo urgen.

3) Y finalmente subsanar a personas, niños, niñas que no están dentro de los núcleos familiares constituidos que podrían quedar sueltos y fuera del padrón, por lo que es necesario tener una mayor atención allí.

De otro lado, y sobre el anuncio de presidente de otorgar una pensión de S/ 200 a los niños huérfanos por Covid-19, Glave señaló que es importante que el Estado los acompañe. Pero luego del reconocimiento de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, de que los muertos por coronavirus serían más de 43 mil personas, cuando la cifra oficial dada por su sector es de 18.816, se presentan dos situaciones para identificar a los beneficiados: el proceso de reconocimiento de los niños que serían beneficiados que calce con la cifra real de fallecidos por Covid-19.