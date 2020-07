FAE-Agro: Pequeños agricultores accederán a créditos con garantías del estado de hasta el 98%

El Gobierno oficializó este jueves la creación del FAE-Agro, con un fondo de garantías por hasta 2 mil millones de soles, a fin de ayudar a cerca de 300 mil pequeños agricultores del país a financiar los costos de la nueva campaña agrícola.

Si bien el reglamento operativo deberá aprobarse en los próximos 10 días por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en el decreto de urgencia publicado hoy se dan algunos alcances del programa.

¿Quiénes pueden acceder?

a) Según la norma, son elegibles de los créditos con garantía del Estado los pequeños productores agrarios que obtengan créditos para capital de trabajo que sean destinados a la campaña agrícola 2020- 2021; o

b) Se encuentren clasificados en el Sistema Financiero, al 29 de febrero de 2020 en la Central de Riesgo de la SBS, en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP). En caso el productor agrario se financie a través de una COOPAC y no cuente con información en la Central de Riesgo de la SBS, el criterio de elegibilidad se puede establecer en el Reglamento Operativo. En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, los pequeños productores agrarios no tienen que haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal”, regirá el mismo criterio para aquellos que no tengan ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

c) Los mecanismos y/o medios de verificación de los pequeños productores agrarios que pertenecen al Sector Agrario se establecen en el Reglamento Operativo.

¿Quiénes quedarán excluidos?

No son elegibles aquellos pequeños productores agrarios que se encuentren vinculados a las entidades financieras o a las COOPAC otorgantes del crédito, así como aquellos comprendidos en el ámbito de la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos, así como cualquier persona o ente jurídico sometida a procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos; quedando exceptuado los créditos de las personas o entes jurídicos que hayan cumplido con el pago total de la reparación civil a que hubiera lugar y tengan la condición de habilitadas para contratar con el Estado.

Tampoco aquellos que ya recibieron créditos de Reactiva Perú, el FAE-Mype y Fondo Agroperú. Asimismo, quienes se encuentren inhabilitados por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Créditos

De otro lado, en el marco del FAE-Agro, los pequeños agricultores podrán acceder a créditos de hasta 15 mil soles con una garantía del 98%; y de hasta 30 mil soles, con garantía de hasta el 95%.

Al respecto, se señala que las garantías del FAE-AGRO solo cubren los nuevos créditos que las entidades financieras o las COOPAC otorguen a los pequeños productores agrarios que requieran financiar la reposición de su capital de trabajo. Estos créditos no pueden ser usados para pre pagar obligaciones financieras que mantengan los beneficiarios con el FAE-AGRO. Adicionalmente, los pequeños productores agrarios del FAE-AGRO están impedidos de pre pagar obligaciones financieras vigentes antes de cancelar los créditos originados en el marco del FAE-AGRO.