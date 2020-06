Abril sería el mes con la caída más pronunciada del PBI a raíz de la COVID-19

Ad portas de conocerse el balance del PBI durante el mes de abril por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dos economistas conversaron con La República para pintarnos el panorama en torno a las cifras que dejaría el cuarto mes de este año y cuán cerca estamos de sufrir la contracción del 33% estimada por Reuters.

‘’No debe llamar la atención una caída del PBI respecto a abril. Todos saben que se siguió un programa bastante estricto de cuarentena y con un segmento de alrededor de la mitad de la capacidad de producción entre todos los sectores. Es predecible ver un descenso de la economía mayor que marzo’’, comenta Juan José Marthans, director del departamento de Economía del PAD de la Universidad de Piura.

Según Marthans, que arrastremos una disminución que oscile entre el 25 y el 30% en abril, para mayo y junio los niveles de decrecimiento serán mucho más manejables ante la crisis del coronavirus.

Respecto al desarrollo de los trimestres venideros, el especialista considera que el segundo será el más negativo por tener en abril ‘’al piso de la evolución mensual del PBI para este 2020’’, mientras que, para el tercero y cuarto, la tasa de pérdidas tenderá a achicarse.

‘’Era evidente que el impacto iba a ser real (en abril) dado que fue el primer mes donde todos nos mantuvimos en cuarentena con cierta solidez. Estamos frente a una crisis que, por lo menos, tiene el nivel de lo que vivió el Perú en sus peores épocas, como la crisis del 29 o la guerra con Chile’’, acota el economista Armando Mendoza.

Para los meses venideros, la tasa de decrecimiento será mucho más manejable, precisan especialistas aunque no por ello se puede descuidar la población. Foto: Difusión

¿Son sensatas las previsiones del Gobierno?

Mendoza encasilla las estimaciones del Gobierno – acabar la Fase 2 de reactivación con poco más del 80% de la economía funcionando – como ‘’bastante optimistas para cumplirse en dos meses’’ lastrando un problema tan grave como la COVID-19.

‘’Hay sectores que se reactivaron, pero varios a largo plazo continuarán apagados. Miremos al turismo, por ejemplo, que aporta 6 o 7% del PBI y es un gran generador de empleo, y prácticamente tienen este año perdido’’, explica.

Además, señaló que los sectores económicos no son islas autónomas y no van a volver a toda máquina porque en algunos casos, los proveedores no están al 100% y el público tampoco puede desplazarse, pese a que vivíamos en una etapa de relajación en plena pandemia, lo que genera cuellos de botella que no permitirán un nivel de producción adecuado.

Por su parte, Juan José Marthans alega que hay que percibir lo dicho por el Ejecutivo como meras cifras referenciales al ser números difíciles de ejecutarse.

‘’Al ser gradual la reapertura no siempre los sectores operarán con normalidad, pero creo que a medida que se ‘relajen’ los procedimientos de aprobación de protocolos, la economía tomará un mejor ritmo, haciendo que el segundo semestre sea bastante mejor que el primero. Nadie responsable daría una cifra de cómo acabaremos el año, es muy complejo’’, argumenta.

Sectores abanderados de la reactivación

Marthans reconoce que durante los siguientes meses la minería puede equilibrar la balanza a su favor aupado por el incremento de la actividad en China y si los minerales mantienen su tendencia al alza, de la mano de una correcta implementación sanitaria en los campamentos.

Influenciada por esta , la manufactura también correría la misma suerte, sumado a la pesca – acompañada de una adecuada administración y explotación de la biomasa peruana – y servicios, que, en palabra del economista, hacia diciembre estaría andando en 80% al empezar a dinamizarse progresivamente.

PUEDES VER: BCRP presiona a bancos a reducir tasas de migraciones

‘’Y para el sector construcción, todo dependerá de la inversión pública en medida que se reacomoden los programas especiales anunciados por el MEF (sobre el 50% desde julio). A medida que se dinamice, la autoconstrucción irá revitalizándose poco a poco, dejándonos tasas de decrecimientos positivas de cara al segundo trimestre’’, concluye Marthans.

Armando Mendoza asegura que la pequeña agricultura debe priorizarse desde el Gobierno al ser una actividad trascendente en lo económico y social.

‘’Este sector (agro) da trabajo a cerca de 4 millones de peruanos, muchos de ellos vulnerables y pobres, pero que dan de comer al país. Hay que salvar la temporada de cosecha porque es un riesgo de salud alimentaria ligado al costo de vida’’, comenta.

Finalmente, en relación a los 1,2 millones de empleos perdidos solo en Lima, puntualiza que ‘’hay una trampa porque el mercado laboral peruano en su mayoría es dominado por los informales’’, y advirtió sobre los riesgos que pueden presentarse a medida que se pasan por alto las medidas de cuarentena pese a no llegar a la ansiada meseta, revolcando en el fango de la precariedad a este grupo, impulsados por un instinto de supervivencia, produciéndose también la caída de empleos de calidad.

‘’El factor clave en líneas generales para recuperarnos es la inversión pública. Es un sueño de opio creer que el empresario privado va a venir a invertir. Ninguna tiene planes para expandirse en un contexto volátil ni de contratar gente. No me gusta la numerología, pero siendo positivos, vamos a estar con una caída del PBI alrededor del -15 y -20% este año’’, sentencia.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda