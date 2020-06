Alfredo Thorne: “Incrementar la actividad económica al 83% en Fase 2 es muy optimista"

Este jueves el gobierno aprobó el decreto supremo que da luz verde al inicio de la Fase 2 de la Reactivación Económica. El objetivo, según palabras de la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, es lograr que en esta nueva etapa la actividad productiva se eleve de un 44% a un 83%.

Para ello, se estima que al menos unas 780 mil empresas más retomen sus operaciones durante este mes, agregó la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

No obstante, para el exministro de Economía, Alfredo Thorne, incrementar la capacidad productiva del país a un 83% en la Fase 2 “es muy optimista”, dijo en diálogo con Canal N.

Anotó que la cifra que marcará el avance de la economía será la del empleo. En ese sentido, señaló que solo en el mes de abril, comparado con el mismo mes del 2019, se perdieron en Lima 3 millones de puestos laborales.

Cabe recordar que durante la conferencia de prensa , el presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió disculpas a la población por no haber llegado al total de hogares beneficiarios de bonos.a y permitir que las empresa produzcan, pero si no hay consumidores, estos sectores productores no tendrán a quién venderles. A no ser, que la ministra (María Alva) vea que los bonos lleguen a la población pobre y vulnerable, es difícil que la economía recupere sus niveles de crecimiento”, agregó.

Según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), de los 6,8 millones de familias seleccionadas, solo 4,7 millones han cobrado a la fecha. La escasa inclusión financiera y la lejanía de algunas poblaciones rurales hicieron difícil llegar con los subsidios, reconoció hace unos días la titular de la cartera ante el Congreso,.

Según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), de los 6,8 millones de familias seleccionadas, solo 4,7 millones han cobrado a la fecha. La escasa inclusión financiera y la lejanía de algunas poblaciones rurales hicieron difícil llegar con los bonos, reconoció hace unos días la titular de la cartera ante el Congreso, Ariela Luna.