Propuestas laborales sin consenso

En los días previos y ayer mismo, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, manifestó que se estaba preparando un marco normativo que permitiría a los empleadores aplicar la suspensión perfecta de labores y el adelanto de vacaciones en el marco de la emergencia sanitaria. Esto se plasmó en un borrador de decreto de urgencia al cual tuvo acceso La República.

Para discutir este documento, ayer se convocó a una reunión (de carácter urgente) a los representantes de los trabajadores, empresarios y del Estado en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

Antes de esta reunión, la ministra Cáceres y el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, desterraron toda posibilidad de ceses colectivos, lo cual, a la fecha, es una de las propuestas más criticadas al sector empresarial. Esto, a pesar de las múltiples medidas de apoyo y subsidio a las empresas.

“Recurrir a ceses colectivos es peligroso, parece que no se está entendiendo la dimensión de las circunstancias en las que nos estamos encontrando”, apuntó el primer ministro.

Cáceres detalló que la idea, dada la coyuntura, es plantear que se abran posibilidades para el acuerdo entre empresarios y trabajadores. “De momento, esa posibilidad de que empresarios y sindicatos puedan acordar medidas como reordenar las jornadas de trabajo (eventualmente reducirlas), el poder adelantar algunos beneficios como vacaciones o lo que pudiera estar a disposición de los empleadores es para garantizar la liquidez y los ingresos de los trabajadores”, indicó. “Desde el gobierno no vamos a permitir ni facilitar los ceses colectivos”, desmarcó.

Sin diálogo social

Sin embargo, dicha reunión del CNT se realizó sin la participación de las cuatro centrales sindicales (CGTP, CUT, CATP y CTP), pues indicaron que apenas recibieron la invitación (viernes por la noche) manifestaron que no asistirían debido a que la convocatoria se hizo de un día a otro.

Según Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), las centrales sindicales respondieron la invitación y propusieron a Cáceres cambiar la fecha de la reunión para el miércoles 15 de abril. No recibieron respuesta. No obstante, López advirtió que aún con conocimiento de ello la ministra declaró a un medio que se llevaría a cabo dicha sesión en el CNT.

“El día de ayer (viernes), se filtró un DU donde el gobierno ya le estaba dando todo (a la Confiep). A raíz de eso, es que la ministra convoca la sesión para el día de hoy (ayer). De qué sirve el diálogo social si el gobierno con los empresarios se ponen de acuerdo a espaldas de los trabajadores”, agregó López.

El representante sindical alertó de que de llegarse a publicar una norma en materia laboral, se ha elaborado unilateralmente y sin contar con la opinión de los trabajadores. “Se estaría violando el convenio 144 de la OIT, que es el de diálogo social”, sentenció López.

En cambio, para el abogado laboralista Ricardo Herrera, si se publica una norma en materia laboral, no habría ningún problema, ya que el Ejecutivo le brindó una oportunidad para que se discuta. “Ya hubo un intento en legitimar las normas o las nuevas disposiciones en el consejo, si la parte laboral no asistió, no hay posibilidad de acuerdo, y el Ejecutivo es libre de tomar la decisión que le parezca pertinente”, añade Herrera. Al cierre de esta sesión, el MTPE declaró en “sesión permanente” al CNT.

Habría subsidio para trabajadores

El borrador del DU al que tuvo acceso este diario plantea que en el caso de los trabajadores que se encuentren en una suspensión perfecta de labores y pertenezcan al régimen de la microempresa (pyme), recibirán un subsidio de S/ 760 por cada mes que dure la medida, hasta por un máximo de tres meses.

Herrera indica que de aprobarse esta medida sería muy acotada, ya que solo beneficiaría a una parte del universo de empresas y que “la regla de juego debería ser la misma para todos”.

Una futura norma sobre suspensión de labores tendría que ser por el mismo tiempo que establece la ley actualmente, que es de hasta 90 días, indicó Herrera.

Declaraciones

Vicente Zeballos. Presidente del Consejo de Ministros.

“Es un punto de vista (de la confiep), pero la política será la del gobierno. Recurrir a ceses colectivos es peligroso, parece que no se está atendiendo la dimensión en la que nos encontramos”.

Gerónimo López. Secretario general de la CGTP.

“Si no se filtra el DU, simplemente hoy en día ya estaría publicado. Lo que pretenden es que los trabajadores vayan al CNT para que después digan que se ha discutido, pero en realidad no es así”.