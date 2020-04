BCRP plantea subsidiar a afiliados no cotizantes de AFP hasta con 1.200 soles por 6 meses

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se refirió a la posibilidad de que los afiliados a las AFP puedan retirar un monto de sus fondos de pensiones, considerando que se tiene entregar un subsidio a los que no se encuentran cotizando actualmente.

“En este momento hay 6 millones y medio de afiliados. 3 millones no cotizan. El problema son los 3 millones que no cotizan, no los que están afiliados y cotizando. (...) Lo que hay que hacer es dar algún apoyo a la gente con bajos ingresos. Puede ser 1 mil soles y 1 mil 200 y por 6 meses, o hasta fin de año”, indicó en entrevista con RPP. “Eso daría una cifra más manejable: el impacto mensual sería menor, también el impacto total”, añadió.

PUEDES VER AFP: A partir de este viernes podrás conocer si aplicas para el retiro de hasta 2 mil soles

De acuerdo a Velarde, el planteamiento es que los no cotizantes, puedan disponer mensualmente de este monto o hasta fin de año. Además, sugirió que “antes de fin de año se discuta una reforma integral de pensiones, que se incorporen los elementos técnicos. Esto daría una de, en total, 11 mil millones (de soles). Cada mes no afectaría tanto”.

Asimismo, se refirió al texto sustitutorio del proyecto de ley que viene trabajando el Parlamento para que se disponga del dinero que tienen los afiliados en sus fondos. “Este proyecto presentado ayer atenúa bastante el daño. Creo que todavía será grande el monto que va a salir. Los que vienen cotizando están recibiendo sueldo. No tiene ningún sentido que se les pague”, expresó el presidente del BCRP.