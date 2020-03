Sugieren ser flexibles con empresas para que no pierdan liquidez

Alfredo Thorne. Thorne & Associates: “lo que perdamos este año, lo vamos a ganar el próximo”

Tenemos que afinar medidas conforme se dan los sucesos. La primera mitad del año va a estar en recesión. En el cálculo trimestral, esperamos que la economía caiga en 6%, ajustada por factores estacionales. En la segunda mitad del año, la economía podría rebotar y crecer cerca del 13%. Eso nos da una tasa de crecimiento de todo el año de 1.6%.

PUEDES VER Bono de 380 soles: Gobierno habilitó plataforma virtual del subsidio estatal

Hemos visto que en la pandemia del Sars y las plagas famosas, en todos estos periodos, se ve que la economía cae muy fuerte y se hunde rápido.

Lo crítico es que tan profundo caemos y cómo rebotamos. Depende de dos medidas: contener la infección y estimular la economía. Se ha mostrado en otros países que lo más peligroso son los asintomáticos. Hay que aguantarlos a todos en casa. En ese periodo el Gobierno debe identificar a todos los que están contaminados para que, cuando normalicemos la actividad económica, la contaminación no se expanda. ¿Qué falta? Tres cosas:

1) Trabajo más fino sobre determinar cuál es nuestra población más vulnerable. Nuestro talón de Aquiles es la informalidad: hay vulnerabilidad informal y la que puede sostener eso. Porque esto no se trata solo de S/ 380. Mientras más ampliamos este periodo, más nos hundimos. ¿Cuánto podemos sacrificar la economía? ¿En qué momento la normalizamos?

2) Defender el empleo: lo más peligroso es que las empresas, en una desesperación, comiencen a reducir trabajadores. Hay que darles beneficios a las empresas y posponer el pago de Essalud y de las AFP. Para iniciar el trimestre, eso me parece bien.

3) El apoyo a las Mypes que concentran gran parte de nuestro empleo.

PUEDES VER Gobierno controlaría precios ante emergencia

Hay ciertos sectores que califican como para poder ser aislados. La minería es uno de ellos. Hay empresas en las que se trabaja 20 días y se descansa 10. Podemos internar a los trabajadores. Lo mismo puede pasar en el sector hidrocarburos, la pesca y agricultura. Para eso, nosotros propusimos la Comisión de Protección Social. Pero lamentablemente no se continuó el proyecto. Iba a demandar el 2% del PBI en cinco años.

Lo que perdamos este año lo vamos a ganar el próximo.

Alonso Segura. Exministro de Economía: “esto va a ser más severo que las crisis del 2008 y 2014”

Si se prorrogan o no las medidas de aislamiento en casa, va a depender, un poco, como vaya el número de casos. Hay dos cosas: una es por el lado de temas de salud y lo otro es cómo mitigas los impactos en la economía.

PUEDES VER Gobierno presentaría decreto para que bancos no cobren intereses de deuda

Si no hubiera cuarentena, tu economía no caerá, no pararás procesos productivos.

Pero eso significa propagación del virus. Conforme más drástica sea la medida, tiene impacto negativo en la economía a corto plazo. Hay esa tensión.

Lo que se está mostrando es que este virus se propaga bastante menos rápido con medidas de mitigación y supresión. Lo que hace el Perú es supresión, más agresivo. Está comprando tiempo. Tratas de evitar que haya menos casos.

PUEDES VER Plantean medidas ante pérdida en fondos de pensiones

En tanto tengas medidas más laxas, lo que buscas es que cuando retomes las actividades haya comprado tiempo para el PBI y para la aparición de una vacuna. Pero asumir que va a estar este año es bastante optimista.

La otra razón por la que compras tiempo: tener suficiente testeo. No podemos testear a mil. Si esto se levanta en doce días, debería haber mayor capacidad de testeo. Con esa información comenzar a rastrear.

PUEDES VER Operadoras no darán facilidades de pago de servicios de marzo

Las partidas que asignó el Ministerio de Economía hasta ayer sumaban S/ 2,700 millones, S/ 1,200 millones eran para el bono, S/ 200 millones para Essalud y la remuneración de trabajadores. Y hay otra parte que era como S/ 700 millones para mayor presupuesto en el sector Salud. La emergencia sanitaria llegó tarde. Lo más probable es que habrá un choque de demanda negativa. Si hay un choque de oferta, va a ser temporal. El cobre está abajo.

La pregunta es qué tan rápido se puede recuperar la economía. Es implica caída de ingresos de las personas, pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas. Esto va a ser más severo de lo que se vio en las crisis económicas del 2008 y 2004.

Ojalá a fin de año comencemos a ver que el mundo está saliendo. Depende de que haya vacuna. Y eso ya no es tema de economistas.

Kurt Burneo. Docente en la PUCP: “El reto de la nueva gestión será recuperar la economía”

Se afecta el PBI porque para producir se necesitan factores: capital y mano de obra. Entonces, en los casos en que no se está ejecutando el sistema de trabajo en casa, lo que va a suceder es que los empresarios tendrán que pagar planilla completa a pesar de que no han vendido y no han contado con la mano de obra suficiente. ¿Por cuánto tiempo se podrá seguir soportando esta situación? Habrá problemas de liquidez.

El Banco Central de Reserva (BCR) ha reducido 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Se abaratan para impulsar los créditos a las firmas. El punto de por medio, es que eso puede lograr que las tasas de interés se reduzcan.

Pero al margen de eso, el manejo de la expectativa es fundamental. El tomar recursos del sistema financiero está asociado a proyectos de inversión en mercados que tienden a expandirse, pero en nuestro caso, nuestra tasa de crecimiento es cada vez menor.

PUEDES VER AGAP asegura abastecimiento de alimentos en los mercados internos y externos

El punto central es cómo manejo las expectativas para que los empresarios puedan tomar crédito. En este tiempo de situaciones así, el tema del optimismo debe ser manejado desde la perspectiva del Ministerio de Economía (MEF).

Una de las carencias, por otro parte, es la informalidad. A nivel del mercado de trabajo, siete de cada 10 trabajadores son subempleados. Con el aislamiento social, no se consideró que esta gente vive de lo que vende.

PUEDES VER Minjus: Hasta 4 años de pena privativa para empleadores que obligan a sus trabajadores a acudir a su centro de labores

Entonces, si se les corta la posibilidad y aplicas un subsidio de S/ 380, un indicativo es que debió darse desde el principio. Y esto solo es dirigido a los pobres urbanos. ¿Y qué hay de los pobres rurales? También deberían ser considerados.

Si todo funciona al 100% lo máximo que se podría aspirar a crecer es al 3.8% del PBI. Yo pensé que el PBI iba acabar en 2.3%, pero con este evento mi pronóstico es de 0.5%. El ruido político va a afectar la recuperación del PBI el próximo año: hay elecciones generales. El reto de la nueva gestión será recuperar la economía.

Hugo Santa María. Apoyo Consultoría: “No debemos permitir que el COVID-19 quiebre la economía”

Mañana (hoy) cumpliremos la primera semana de la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el avance del virus en nuestro país, de modo que el sistema de salud esté en una mejor posición para atender a los afectados por el COVID-19. Si bien el Gobierno ha dado ésta y otras acertadas medidas para combatir la expansión del virus, la paralización de la economía por dos semanas -o más, según las autoridades dispongan- tendrá serios impactos negativos.

PUEDES VER MEF dispone ampliación de beneficiarios del bono de 380 soles

La disrupción en las economías de las familias y empresas de todo tamaño y sector (unos más que otros, por supuesto) recién está comenzando y cuando iniciemos el retorno a la normalidad, enfrentaremos un mundo en recesión y una altísima incertidumbre sobre futuras restricciones al funcionamiento de la economía.

PUEDES VER Los cinco proyectos de ley para atender la emergencia por coronavirus

En tal contexto, la respuesta de política económica debe ser rápida, temporal y enfocada, pero también fuerte. El objetivo debe ser que la contracción económica que viene para el Perú sea lo menos profunda posible y la recuperación lo más rápida y robusta. Hasta ayer, las medidas fiscales de emergencia equivalían a algo menos de 0,5% del PBI. En opinión del equipo de APOYO Consultoría, este esfuerzo debe ser multiplicado en el muy corto plazo, cuatro o cinco veces, a través de un paquete coherente y completo que combine aumentos temporales y focalizados de gasto corriente y subsidios, transferencias monetarias o de bienes y reprogramaciones de pagos de impuestos.

El Ejecutivo ya ha venido dando medidas en todos estos frentes, pero se necesita más. También será necesario que las medidas dadas por la Superintendencia de Banca y Seguros para facilitar la reprogramación de deudas se sigan complementando con las acciones del Banco Central de Reserva (BCR) enfocadas en ampliar el acceso a la liquidez de las instituciones financieras. Es clave reducir el riesgo de caer en la combinación perversa del coronavirus, caída en el crecimiento económico y restricciones financieras.

Rosa María Ortiz. Exministra de Energía y Minas: “cualquier restricción hará que el PBI caiga”

Las medidas que ha dado el Gobierno son básicamente que sean las propias empresas determinar qué actividades para y cuáles no. Desde mi personal punto de vista me parece que ha sido permisivo porque está dejando a la libertad de las empresas definir qué actividades pueden mantener o no.

PUEDES VER Rafael Rey: cuando criticó a Vizcarra por su mensaje ante el coronavirus

Debió haber sido a la inversa, el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem) debió determinar cuáles eran las actividades que se debían seguir manteniendo para que eventualmente no se pararan la operación porque son actividades de continuidad.

Y en todo caso, dejar la posibilidad de que las empresas acudan a alguna actividad que había quedado en el aire o personas por ubicación geográfica puedan seguir trabajando. Pero más allá de eso, cualquier restricción de actividades mineras lo que va a traer es menos producción y, por lo tanto, hacer que el PBI del siguiente año caiga.

PUEDES VER Congreso evaluará creación de plataforma para sesionar virtualmente por coronavirus

Esa es la consecuencia a mediano plazo.

Los sitios donde las empresas mineras están aisladas y no ha llegado posibilidad de contagio, ni pudiera llegar, o sea que los sistemas de abastecimientos de alimentos pudieran tener el debido control, posiblemente podrían seguir operando. Es más, resultaría beneficioso que esa población al estar aislada de la población por la actividad no tendría ningún riesgo de contraer la enfermedad. La minera no es una actividad de abastecimiento.

Entiendo que se siga contando con supermercados y los bancos porque es la única manera de hacer transacciones. La minería apunta a hacer la exportación.

Lo que sí es claro es que la actividad minera como tal no puede parar, sobre todo en la parte operativa, porque las máquinas trabajan todo el tiempo, por eso se deja un mínimo para que se paralice, incluso paralizarlo podría traer contingencias de orden ecológico, pero sería reducido a la mínima expresión.

Comex propuso medidas tributarias para afrontar crisis por pandemia

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) compartió sus propuestas para garantizar que las empresas privadas continúen contribuyendo en el sistema tributario

Ahí destacan las siguientes ideas: suspender los pagos y presentaciones de impuestos de los pricos, micro, pequeñas o medianas empresas. “El pago de planilla y proveedores debe ser la prioridad para asegurar la cadena de pagos. Además, tener en consideración que son los principales contribuyentes que concentran la mayor parte de la formalización laboral”, planteó Comex.

Además, propuso la “suspensión del aporte a la Seguridad Social a efectos de darle liquidez a los empleadores para que puedan pagar a los trabajadores”

También, Comex planteó la suspensión de todas las infracciones por declaraciones tardías, defectuosas o no presentadas por cualquier obligación tributaria. “Plazo para regularizar: 120 días y si notifica Sunat, la regularización dentro de los siete días, libre de sanciones”, sugirió.

Tales requerimientos fueron enviados a la Sunat, el 17 de marzo, a través de un documento suscrito por el presidente de Comex, Alfonso Bustamante.