Ya golpea a las exportaciones, dólar y turismo

Con las principales bolsas internacionales en rojo y el dólar fortaleciéndose hasta tocar los S/ 3,47, su máximo en cuatro años, diferentes gremios de empresarios peruanos se reunieron el viernes último para evaluar los escenarios que se suscitarían en el país por efecto del coronavirus.

Y es que el cierre de fábricas en China, la menor demanda de minerales en los mercados y hasta la cancelación de vuelos internacionales (el sector espera una pérdida mundial de US$ 63 mil millones este año) podrían generar fuertes estragos en la economía local si no se controla pronto la propagación del virus, que ya sumó sus primeros casos en Colombia y Perú.

Cabe anotar que incluso sin el COVID-19 en el país, la expectativa empresarial sobre la economía peruana cayó en febrero de 53 a 48 puntos, según la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (ver imagen).

¿Aumento de precios?

“Si la situación continúa, se sentiría en el aumento de precios de medicamentos, laptops, línea blanca y celulares. Podría haber problemas en la renovación de equipos y la variación de precios se vería en abril y mayo”. Así lo afirmó Rafael Zacnich, economista jefe de ComexPerú, quien participa en la mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y donde la próxima semana se decidirá si se realiza o no el Perú Moda en abril, la feria más importante de moda del país, así como de otros que se proyectaban para este año.

Respecto a los medicamentos, en algunos casos podrían subir hasta el 25%, advirtió Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, quien explicó que el aumento respondería a la menor producción de principios activos de China y por una decisión de la India de restringir exportaciones de paracetamol, metrominazol, vitaminas, entre otros. “Esperamos que el Gobierno controle estas posibles alzas en el mercado”, anotó.

Turismo

El número de turistas extranjeros que cancelaron su visita al Perú hasta junio subió de 12 mil a 20 mil, lo que representaría una pérdida de ingresos al sector por US$ 30 millones, estimó Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Al respecto, Francisco Basili León, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, dijo que por el momento las "pérdidas económicas no son de gran impacto"(al año este rubro factura US$ 5,200 millones), pero de extenderse sí habrá problemas para las agencias. Agregó que hoteles y promotores están tomando las medidas sanitarias para cuidar a los visitantes.

En tanto, Viva Air informó que "por el momento no existe una afectación en la demanda de pasajes", mientras que fuentes de Latam indicaron que evalúan el mercado y se pronunciarían recién esta semana.

Exportaciones en rojo

Solo en enero, Adex reportó que el gigante asiático redujo en 16% su compra a Perú, lo que en parte explicó la caída del sector en -5% ese mes.

"Ya no estamos haciendo cálculos, esperamos que el 2020 tenga resultados enfocados en el sector no tradicional, cuyos envíos sumen los US$ 15 mil millones hacia el 2021", señaló Zacnich.

Cabe recordar que, según la Confiep, este año el sector podría sumar su segundo año consecutivo en rojo.

Según datos del INEI, en enero los envíos tradicionales (minero, pesquero, petróleo y agrícola) retrocedieron 7,87%, mientras que los no tradicionales se contrajeron en 1,71%.

¿Y las deudas en dólares?

Las finanzas personales no están ajenas a lo que pasa con el dólar. Existe preocupación por aquellos que tienen deudas en la moneda americana. ¿Qué hacer?

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, da tres recomendaciones: primero, cambiar la moneda de la deuda y pedir que otro banco o entidad compre el crédito. "Puede subir un poco la tasa de interés, pero te reduce el riesgo de la alta volatilidad del dólar", aconseja.

Lo segundo, amortizar la deuda, pagándola con las utilidades de marzo o con la CTS de abril. Otra opción es buscar ingresos en dólares.