Osiptel confirma multas a Telefónica por más de 554 UIT

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó las multas impuestas Telefónica, luego que la compañía española presente dos recursos de apelación.

El pasado 2 de abril del 2019, Osiptel le impuso una multa de 99,61 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Telefónica por haber cometido una infracción grave por incumplimiento de “las resoluciones finales contenidas en 162 expedientes resoluciones finales”.

Entre los argumentos presentado por la operadora, indicaba que se había vulnerado el Principio del Debido Procedimiento y el derecho de defensa, asimismo alegó que el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) no valoró todos los argumentos de la compañía.

En ese sentido, el Osiptel declaró infundado el recurso de apelación de la empresa española y confirmó la multa de 99,61 UIT.

Asimismo, también confirmó cuatro multas que se le impuso el pasado 17 de diciembre del 2018.

Las infracciones que evidenció Osiptel fue que la compañía Telefónica no había acreditado la verificación de la identidad a través de un Sistema Biométrico o no respecto a 36 líneas móviles (151 UIT), no haber requerido el DNI previamente a la contratación y activación de 32 líneas móviles (151 UIT), por haber remitido información incompleta respecto a 18 líneas móviles (51 UIT) y por haber remitido información inexacta respecto a 7 líneas móviles (102 UIT).