Proponen medidas para garantizar menores precios de medicamentos

La necesidad de facilitar el acceso a medicamentos a precios asequibles es uno de los temas más visibles durante el último año. Tal es así que recientemente el Gobierno publicó un decreto de urgencia para garantizar la venta de una lista de 31 medicamentos genéricos en todas las boticas y farmacias.

Esto frente a los elevados precios de los medicamentos que ofrecen algunas cadenas de farmacias, que son hasta 10 veces más costosos que los genéricos.

Al respecto, el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, Javier Llamoza, indicó que la llamada Ley de Medicamentos Genéricos “es una medida concreta, la norma solo habla de disponibilidad de medicinas, no asegura mejores precios”.

Sin embargo, recordó que esta ley declaró a los medicamentos como parte esencial de la salud, la cual faculta al Estado a tomar medidas necesarias para garantizar su disponibilidad y asequibilidad.

“Por eso, si el precio no está al alcance del bolsillo del ciudadano, se debería regular los precios. No es un control que imponga un precio que todos deben cobrar, hablamos de un rango límite. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo hacen, no debemos esperar mucho”, acotó.

Agregó que esto beneficiaría tanto al Estado que podría comprar más medicamentos con el mismo presupuesto, como al bolsillo de lo ciudadanos que compren en el sector privado.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, señaló que la regulación de precios de medicamentos es una medida posible en Perú, ya que el país maneja una ‘economía social de mercado’.

“En EEUU hay economía de mercado y por eso el Estado no interviene. Pero en una economía social de mercado como la peruana el Estado sí está institucionalmente facultado para intervenir y direccionar la economía en bienestar de las personas”, acotó Cáceres.

Al respecto, Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma, señaló que para garantizar que los medicamentos a precios más baratos sean de buena calidad, se debe implementar la Ley de Intercambiabilidad.

“Para que las personas accedan a medicamentos seguros y eficaces, es importante que se vele por la correcta implementación del Reglamento de Intercambiabilidad. Con esto, los peruanos podremos sentirnos seguros al optar por la opción más económica sin comprometer nuestra salud”, acotó.

Países con regulación

En países de la región como Colombia ya se regula el precio de más de 1.000 medicamentos.

Y esta semana el Gobierno chileno promulgó una ley que permitirá reducir las medicinas hasta en 70%, mediante una regulación de precios para las farmacias que le compren a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional Servicio De Salud (Cenabast).

“Chile acaba de sacar esta ley en busca de facilitar el acceso a medicamentos, es buena señal de otro país más de la región. Perú debe discutir la regulación de precios en bienes esenciales para la salud como los medicamentos y no estar expuestos al libre mercado", manifestó Javier Llamoza.

“Venta directa desde laboratorios a los pacientes”

- La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) consideró que para garantizar menores precios de medicamentos se debería permitir la venta directa de los laboratorios a los pacientes de casos crónicos. “El gran error es regular contra los fabricantes cuando el problema está en los intermediarios. Debería permitirse que los laboratorios puedan vender directamente al público y así evitar los inmensos sobrecostos de intermediarios para casos crónicos”, señaló José Silva, presidente de Adifan.

- Agregó que la ley actual vigente prohíbe expresamente que los laboratorios y droguerías vendan directamente al público. Solo están facultados de comercializar las boticas y farmacias.