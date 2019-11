Se frustra el diálogo en proyecto minero Quellaveco

Huelga indefinida. Los agricultores del sector de Tumilaca, apoyados por trabajadores de construcción civil del distrito de Mariscal Nieto, comenzaron ayer martes su medida de fuerza exigiendo la suspensión del proyecto minero Quellaveco en Moquegua.

Los opositores argumentan que Anglo American, a cargo del proyecto de cobre valorizado en US$ 5.300 millones, no ha cumplido con sus compromisos, entre ellos, emplear mano de obra local. Además, indican que no se está protegiendo el medio ambiente, ni garantizando la calidad del agua del río de Tumilaca.

Desde la compañía ya habían informado que de los 15 mil trabajadores empleados en su etapa de construcción, 6 mil son moqueguanos.

Cierre de vías

Por la mañana, los dirigentes del Frente Unitario Regional por Defensa del Agua y la Vida cerraron la carretera Binacional, perjudicando el tránsito de buses interprovinciales y de carga pesada proveniente de Bolivia.

No obstante, con el pasar de las horas los agricultores despejaban la vía por 20 minutos.

En el primer día de huelga se reportaron cuatro detenidos en el sector de Chen Chen, que fueron liberados horas después.

Por su parte, el alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas, mostró su respaldo al reclamo de la población y solicitó a la empresa cumplir con sus compromisos. “Hemos visto el incumplimiento de algunos temas. Lo que hemos pedido es firmar un convenio marco de dos años con Anglo American, para determinar qué proyectos se van a priorizar para cerrar las brechas en Moquegua”, indicó.

Datos

Diálogo. Aunque se tenía previsto que hoy se instale una mesa de diálogo con agricultores, empresa y representantes del Gobierno; el Ministerio de Energía y Minas informó posteriormente que aún no se tiene fecha definida.

Cifras. 25 años tiene Anglo American en Moquegua.