Mañana inicia pago mensual de pensiones de la ONP

El Banco de la Nación recordó que este lunes 7 de octubre comenzará el pago mensual de las pensiones a los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Recordemos que este pago sigue todo un cronograma establecido mediante resolución por la propia ONP.

Sin embargo, el Banco de la Nación pagará a los beneficiarios lo correspondiente al mes de octubre, en 22 oficinas de Lima y 10 de provincias, las que abrirán sus puertas de forma preferencial desde las 07:30 de la mañana para atender en forma rápida y expeditiva a los pensionistas. Así lo manifestó el gerente encargado de Banca de Servicio de dicha entidad bancaria, Carlos Quevedo.

Se trata de un horario especial que solo está disponible en las oficinas de Lima y Callao en los distritos de Ventanilla, Puente Piedra, Comas sucursal, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Perla, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Chosica, Aeropuerto, Zárate, Multiplaza, San Juan de Miraflores, Comas agencia, Minka, Rímac, chama, San Miguel, plaza Pizarro y La Victoria.

En tanto, en provincias, dicho horario estará habilitado para las oficinas en Chiclayo, Piura, Chimbote, Sullana, Ferreñafe (Lambayeque), Arequipa, Trujillo, Huacho, José Leonardo Ortiz (Chiclayo) y Tacna respectivamente.

El resto de agencias atenderá en el horario habitual de lunes a viernes desde las 08:30 a.m. hasta las 17:30 a.m. Vale recordar que desde este lunes 7 cobrarán los pensionistas cuyos apellidos comiencen con las letras A - C, tal como lo establece el cronograma de la entidad previsional.

En tanto, el miércoles 9 arranca el cobro para aquellos con apellidos que comiencen con las letras D – L, el jueves 10 de la M a la Q y el viernes 11 de octubre, los pensionistas de las letras R a la Z.

Uso de cajeros automáticos

El gerente de Banca de Servicios del Banco de la Nación, Carlos Quevedo, recomendó a los adultos mayores usar los cajeros automáticos y agentes corresponsales para su mayor comodidad. También exhortó a tomar todas las medidas de seguridad ante cualquier inescrupuloso que se les acerque al momento de hacer su retiro.