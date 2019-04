Día del trabajo

Patricio Quintanilla Paulet

Rector U. La Salle

En casi todos los países del mundo, el primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, como recuerdo de un movimiento sindical sucedido en Chicago hace más de 130 años, debido al cual se logró establecer la jornada laboral de ocho horas.

Esta fecha nos lleva a meditar sobre las condiciones laborales de un grupo importante de la población que no cuenta con ninguna protección laboral ni social, por cuanto están en un régimen de informalidad.

Informalidad

La informalidad laboral tiene dos matices: aquellos que trabajan en una empresa informal, que está fuera del sistema tributario y legal y que por lo tanto no cuentan con ninguna protección ni de seguridad social y para quienes la jornada de ocho horas es teórica; el otro caso es quienes laboran en una empresa formal, pero en un régimen informal, que no están registrados en una planilla de sueldos y que por lo tanto no cuentan con un sistema de seguridad social de salud ni pensiones y que sus ingresos los perciben bajo el régimen de “servicios profesionales”. Ambos casos están fuera de la legalidad y atentan contra los legítimos derechos de los trabajadores.

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el año 2018, a nivel nacional el empleo informal en la zona urbana fue de 66%, es decir, dos terceras partes de los trabajadores están en esta situación.

Empleo Juvenil

Cada año la población en edad de trabajar se incrementa en aproximadamente 300 000 jóvenes que requieren contar con un puesto de trabajo.

Sobre este tema, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha formulado algunas recomendaciones. Como sabemos, el Perú está dando pasos positivos para incorporarse a esta institución.

La OCDE indica que el empleo en el Perú ha mejorado como consecuencia del crecimiento económico y que supera al promedio de los países que la integran, pero aun así es un problema social, formulando algunas recomendaciones; entre las cuales está afianzar el diálogo social entre sindicatos, sociedad civil y empresarios, que en el caso de nuestro país es el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, conformado por estos estamentos. También considera mejorar la eficacia de los servicios públicos de empleo.

Las otras recomendaciones están relacionadas con incentivos para la contratación de jóvenes, que se vienen aplicando, sí, como combatir toda forma de discriminación.

Conclusión

La celebración del Día del Trabajo nos lleva a recordar a todas aquellas personas que son parte de la fuerza laboral del país pero que no gozan de las condiciones que la ley establece, por estar en un sistema informal.

Es una clara responsabilidad de los empleadores formalizar a sus colaboradores, de manera que cuenten con la protección de las leyes vigentes; es parte importante de la responsabilidad social de todas las empresas.