Alquiler anual en 10 distritos alcanza los US$ 99,1 por m2

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó su último reporte de indicadores del mercado inmobiliario y brindó detalles sobre el costo de alquiler de una vivienda en 10 de los principales distritos de Lima Metropolitana. Los distritos encuestados son La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel.

Al tercer trimestre de este año, los distritos más caros para alquilar una vivienda son San Isidro y Miraflores. En ambos el costo es de US$ 120 por metro cuadrado (m2) al año. Esto quiere decir que, por ejemplo, una vivienda de 100 metros cuadrados tendría un costo mensual de US$ 1.000, según la información del BCRP.

Le siguen Jesús María y Pueblo Libre, con un costo promedio de US$ 104 al año por metro cuadrado. Es decir que, de igual forma, una vivienda de 100 metros cuadrados podría alcanzar un costo mensual promedio de US$ 866 en estos distritos. Lince completa la parte alta de la lista con un costo anual por metro cuadrado de US$ 101.

Costos medios

En San Borja y Magdalena, los costos de alquiler ya se encuentran por debajo de los US$ 100. En estos dos distritos el costo de alquiler anual por metro cuadrado es de US$ 95, lo cual significa que el pago mensual por el alquiler de una vivienda de 100 metros cuadrados asciende, en promedio, a US$ 792.

Surco es el séptimo distrito de la lista con un costo de alquiler de US$ 93 anuales por metro cuadrado.

Los más baratos

La lista la completan San Miguel y La Molina, con costos anuales de US$ 85 y US$ 73 por metro cuadrado, respectivamente. Haciendo el cálculo para una vivienda de 100 metros cuadrados, una persona pagaría US$ 708 mensuales para rentar una vivienda en San Miguel y US$ 608 mensuales para rentar una vivienda en La Molina.

Según Jorge Zapata, gerente general de La Muralla, los costos en La Molina bajaron en 18% por la congestión vehicular.

El costo de alquiler promedio en estos 10 distritos es de US$ 99,1 por metro cuadrado al año. Esto significa que rentar una vivienda de 100 metros cuadrados en La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel tiene un valor mensual promedio de US$ 825.

Este promedio no ha variado mucho durante el año, pues durante el primer y el segundo trimestre de este año el costo de alquiler anual por metro cuadrado se mantuvo en los US$ 99.

Comprar para alquilar

Si usted decide comprar una vivienda en Lima Metropolitana y decide alquilarla (price to earnings ratio), se demorará 17,2 años en recuperar la inversión realizada, según el BCR. Este tiempo representa una disminución respecto del 2017, cuando el periodo para recuperar la inversión alcanzaba los 17,5 años. Sin embargo, es un aumento respecto del año 2010, uno tardaba 13,5 años en recuperar su dinero.❧

