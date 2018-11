La fortuna que dejó Stan Lee, el creador de Marvel

Stan Lee, creador Marvel, falleció este 12 de noviembre, así lo confirmó su hija TMZ. Gracias a su creación, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, pero él negó que su fortuna sea tan grande como algunos medios de comunicación especularon.

De parte de Disney, Stan Lee recibía todos los años y de forma vitalicia la suma de US$ 1 millón de dólares, los cuales también se daban por los cameos en las películas y las regalías de sus obras.

En el 2017, Stan Lee contó una experiencia acerca de su dinero. "Mi hija estaba navegando en Internet el otro día y leyó que mi fortuna se estima en 250 millones de dólares. ¡Vamos hombre! Eso es ridículo. No tengo 200 millones de dólares. No tengo 150 millones. Ni siquiera tengo 100 ni nada que se acerque a esa cifra. […] Ni en mis más locos sueños he tenido esas cifras locas qus dicen. Todo lo que sé es que he creado un montón de personajes y me he divertido mucho con ese trabajo".

Según Celebrity Networth, el monto que tenía Stan Lee ascendía a unos US$ 50 millones al año pasado.