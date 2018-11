Bono Mi Alquiler: El primer paso para la cuota inicial de la primera vivienda

1.

¿Qué es el Bono Mi Alquiler? ¿Ya se encuentra disponible?

El bono Mi Alquiler es una propuesta del Ejecutivo que busca promover el mercado de alquiler y, a la vez, permitir el acceso a una vivienda a las familias peruanas. El Gobierno subsidiaría el 30% del costo mensual del alquiler con un tope máximo de S/ 500 y solo se podrá aplicar a las viviendas cuya renta mensual sea de S/ 1.500 como máximo.

Por ahora, el Bono Mi Alquiler es un proyecto de ley enviado al Congreso. Por tanto, para que se ponga en marcha necesita ser aprobado en la Comisión de Vivienda y ratificado en el Pleno. El Congreso cuenta con un proyecto de ley similar, el cual busca otorgar un subsidio de 50%. De aprobarse la propuesta del Gobierno, el Ejecutivo destinará S/ 20 millones con el objetivo de beneficiar a 3.500 familias en el 2019.

2.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Mi Alquiler?

Para acceder al Bono Mi Alquiler hay tres requisitos básicos. Primero, el programa está dirigido a dos o más personas entre 18 y 40 años, unidas por vínculo familiar.

Segundo, para acceder al bono los ingresos familiares deben ser iguales o menores a S/ 2.600. Tercero, no deben ser propietarios de una vivienda ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda del Estado.

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, explicó que, aunque en un inicio el programa estaba pensado para jóvenes o roommates, se espera que los beneficiarios finales sean personas de bajos recursos.

"Esto es un beneficio que va a la gente más pobre. En este programa no se puede filtrar gente (que no sea pobre). El Estado da la subvención a las personas que no pueden tener una vida digna. Esta subvención es parte de nuestra política de Estado", explicó Piqué a La República.

Según se pudo conocer, el programa priorizará a la población vulnerable en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de la Mujer (MIMP). Estos criterios serán incluidos en el reglamento de la norma.

"Vamos a poner grupos ponderables en el reglamento. Hay cosas que están claras en la ley: esto es para gente de bajos recursos", dijo Piqué.

3.

¿Cuánto dura el bono? ¿Permite ahorrar para la inicial de una vivienda?

Un beneficiario que acceda al Bono Mi Alquiler puede mantenerse durante el mismo por un plazo máximo de 5 años. Durante este tiempo deberá ahorrar para la cuota inicial de una vivienda a través de los programas Techo Propio o Mivivienda.

El subsidio que otorgará el Estado (el 30% del valor del alquiler de la vivienda) se dividirá en dos partes: una que será pagada de manera efectiva al arrendador y otra que iría a una 'cuenta de ahorro' que permita asegurar que el beneficiario ahorre para la cuota inicial.

"Supongamos que el subsidio es de S/ 500. No le van a dar al beneficiario S/ 500. Le van a dar un porcentaje. Por ejemplo, de 100% se va a dividir 60% y 40%. Un 60% va a pagar el alquiler propiamente y el otro porcentaje se separa para ir armando su posible cuota inicial cuando usted decida comprar una vivienda al término o cuando ya esté en condiciones de poder hacerlo al término del bono", explicó el ministro Piqué a este diario.

Para realizar un ejemplo concreto. Si Juan Pérez desea alquilar una vivienda de S/ 1.000 mensuales, el Estado le otorgará un subsidio de S/ 300. Sin embargo, el subsidio se dividirá en dos partes: una de S/ 180 y otra de S/ 120. El Estado pagará S/ 180 del alquiler mensual y Juan pagará los S/ 820 restantes (S/ 1.000 - S/ 180). Los S/ 120 que quedan del subsidio quedarían separados para su cuota inicial. Al cabo de 5 años en el bono Mi Alquiler, Juan Pérez tendría S/ 7.200 ahorrados para la cuota inicial de una vivienda en los programas Techo Propio o Mivivienda.

4.

Si he construido un apartamento en mi casa, ¿puedo alquilarlo a través del bono?

No. El ministro de Vivienda, Javier Piqué, aclaró que las personas que deseen alquilar sus viviendas o apartamentos deben ser construcciones formales, es decir, contar con licencia de construcción (en caso se encuentre en proceso) o con declaratoria de fábrica (una vivienda culminada).

"Esto solo abarcaría a construcciones formales, que tienen licencia de construcción o que están en el proceso de declaratoria de fábrica. No vamos a promover la construcción informal. Todo aquel que quiera alquilar debe tener una vivienda formal. Consideramos que la vivienda que tenga licencia de construcción o declaratoria de fábrica es una vivienda que está de acuerdo a las normas que se encuentran en el Perú, es una vivienda segura", explicó el ministro.

Esta iniciativa también busca que las empresas inmobiliarias puedan invertir en construcción de viviendas para alquilar.

5.

Si alquilé a través del bono y el inquilino es moroso, ¿cómo puedo desalojarlo?

La actual legislación para desalojar es lenta, engorrosa y representa un gasto adicional en abogados, con lo cual se desincentiva a las personas a alquilar sus viviendas y a desarrollar un mercado de alquileres. Por ello, el Ejecutivo está cerca de enviar un nuevo proyecto de ley para permitir desalojos de la manera más rápida y a través de un notario.

"Las personas no van a querer alquilar si no tienen una herramienta que no les permita recuperar su propiedad rápidamente. Este (el proyecto de ley) será un desalojo notarial. Lo que queremos es que no sea judicializado, eso toma mucho tiempo. Queremos que se pueda recuperar rápidamente y quien hace la recuperación del inmueble es el juez de paz", explicó el ministro Piqué.

Además, el Congreso también cuenta con proyectos de ley para acelerar el desalojo de los inquilinos morosos, lo cual generaría que la aprobación se convierta en una prioridad.

"Si bien lo hemos pensado para este programa, podría servir de modelo para todo aquel que quiera alquilar su casa. De mutuo acuerdo pueden comprometerse a una modalidad de desalojo", comentó.❧