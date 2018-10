“Ley de fusiones incentivará confianza de inversionistas”

Jorge del Castillo, del grupo Pro Inversión y Promoción del Empleo de la comisión de Economía del Congreso y autor de la Ley de Regulación de Fusiones y Adquisiciones Empresariales, resalta que, de aprobarse dicha iniciativa, se traducirá en mejores precios para el consumidor.

La comisión de Economía aprobó el dictamen que regula las fusiones, pero ¿Fuerza Popular quería excluir el sector bancario?

El sector bancario está incluido, no hay ningún sector de la economía que esté excluido, para eso se ponen los umbrales. Toda operación que sea más de 100 mil UIT deben pasar por el sistema regulatorio. El objetivo es evitar los monopolios, las posiciones de dominio de mercado que pueden convertirse en abusivas. Nos hemos demorado en hacer esta ley consultando con especialistas de academia, sector público. Han participado ministros, Indecopi, y el sector privado tuvo mucho espacio para dar sus puntos de vista. Esta ley es fruto de un consenso. La metodología es importante, no es que haga una ley y la copie sino que convocamos a las personas, hacemos una lluvia de ideas y un perfil apropiado de la norma. Hemos tenido un respaldo importante de la UNCTAD y la OCDE, que nos envío una carta de respaldo. Lamento la obstrucción del fujimorismo, no tiene sentido cubrir a los bancos.

Se habla de fijar umbrales. ¿Debe ser mediante normas con rango de ley o vía normas reglamentarias? ¿Cuál es la más conveniente?

En ley porque le das más estabilidad. Usamos dos umbrales de 100 mil y 20 mil UIT, lo que no quiere decir que las operaciones de menos de 20 mil UIT no sean materia de control. Si tú ya tienes un conglomerado empresarial y quieres comprar una farmacia más, ese valor no pasa los 20 mil UIT y no tienes que estar haciendo por cada compra pequeña un nuevo control. Quiero dejar en claro que hemos insistido y salvado el silencio administrativo en negativo.

¿Qué significa ello?

Presentas un trámite cuyo plazo puede demorar dos o tres meses y si no le contestas dentro de ese plazo se da por aprobada la solicitud, lo cual es una fuente de corrupción porque pueden esconder el expediente para no contestarle, previo pago por caja por haber escondido el expediente. Por eso es que el silencio administrativo positivo no funciona, no lo hemos aceptado y así se ha aprobado.

Se señala que el umbral es muy bajo. ¿Ello afectará las inversiones?

Pusimos un umbral de 120 mil UIT, pero lo han bajado a 100 mil. Creo que está bien, no es bajo porque es para operaciones grandes. Hemos trabajado viendo las economías de otros lugares y consideramos que está dentro del rango.

¿Cómo le ha beneficiado a los usuarios de otros países esta ley?

Una de las cosas más importantes es que dos economistas como Elmer Cuba y Jorge Chávez señalan que el inversionista que viene al Perú y ve que no hay reglas vive inestable, pero si son claras pueden invertir con confianza. Esos comentarios fueron unas de las cosas que más me incentivaron a seguir adelante porque apuntala la confianza que tienen que tener los inversionitas en el país. Se incentivará la confianza de los inversionistas con procedimientos rápidos, pero también hay uno previo y uno más largo. El previo consiste en que entregas la información y en quince días sigue adelante tu fusión y adquisición. Si se considera que hay que hacerlo, se continúa y se culmina lo más pronto posible. Desde el punto de vista de la confianza empresarial, es vital. Y lo otro es la confianza del consumidor porque si sabe que el Estado está defendiendo la no formación de monopolios, de posiciones dominantes del mercado, ello se traduce en mejores precios para el consumidor, mejor calidad para el consumidor.

¿Cuándo se tiene previsto que se debata en el Pleno?

Esperamos que este 17 se debata en el Pleno. La comisión de Defensa del Consumidor del Congreso también tiene un dictamen al igual que en la comisión de Economía. Uno de los dictámenes está en Defensa del Consumidor que se puede prescindir o integrar. La ley hay que sacarla porque tiene un proceso de implementación, para la cual tiene que adecuarse gente, capacitar e informar. En la comisión de Economía aprobaron todas las bancadas excepto el fujimorismo que se abstuvo, pero no creo que vayan a votar en contra, sería ponerle un cabe a la defensa del consumidor en el Perú. ❧