Suben el precio del balón de gas hasta en dos soles

En un recorrido por diversos centros de abastecimiento de balones de gas doméstico, La República pudo constatar que el precio se elevó hasta en S/ 2.

Tal es el caso del comercializador Sursa Gas, en la zona de Umamarca, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, donde se aplicó un alza de hasta S/ 2 y el balón Solgas ahora se vende en S/ 42. Este precio rige desde el último sábado.

En Chorrillos, en la avenida Guardia Civil, el comercializador "Gas veloz" aplicó un alza de S/ 1 y el balón de gas de 10 kg cuesta S/ 37.

Sin embargo, existen comercializadores como "Pérez", cerca del cruce de las avenidas Olaya y Central, en Villa El Salvador, donde el alza aplicada fue de S/ 0,60 y el balón de gas se vende en S/ 37,50.

"No creo que apliquemos más alzas porque si no, ya no compran los clientes", dijo el vendedor de dicha tienda, quien evitó dar su nombre.

Estas alzas a los usuarios se dieron antes que Osingermin varíe los precios de los combustibles de referencia internacional, con lo que el GLP subía S/ 0,10 por kilo, es decir, un alza de hasta S/ 1 para el balón de 10 kilos.

Fondo de estabilización

Según Osinergmin, el GLP envasado de uso doméstico es un producto que se encuentra comprendido dentro del alcance del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y, por ello, "no deberían estar afectos a las variaciones que pudieran generarse por la actualización de los precios de referencia".

El diésel para uso vehicular también está dentro de los productos que utilizan el Fondo de Estabilización.

"Los agentes del mercado podrían o no trasladar a los consumidores finales en cada grifo o estación de servicio las variaciones de los precios de referencia publicados por Osinergmin, debido a que el mercado de los combustibles en el Perú se rige por la libre competencia de precios", agregó la entidad. ❧