La voz de una estrella

Joaquina Carruitero vive de prisa. A sus 20 años, sabe lo que es el éxito, pero también el fracaso. Sabe lo que es sacrificar momentos especiales por ir detrás de sus sueños. Sabe lo que es lucir como otra y cantar como otra. Lo que aún no tiene claro es cómo ser ella misma, pero siente que ya está encaminada. Hace un año, la cantante decidió dejar de imitar a Adele, a quien empezó a emular desde que tenía 15 años. Dejó de cantar sus temas en televisión porque sintió que ya había llegado a su techo con el personaje. Optó por creer más en ella misma y fue así que ganó ‘El retador México’.

En la gala final, Joaquina confesó que su mayor temor era no poder transmitir. Recordó cuando en ese mismo programa, otro jurado le dijo que no había sentido nada con su imitación de Adele. Pese a ello, cuando la llamaron para que este 2022 regrese a México, no dudó en alistar la maleta que luego llenaría con un trofeo. Además de haber conmovido al nuevo tribunal, la limeña logró que otros la conozcan con su propia voz.

También quiere ser como Meryl Streep. Lo intentará. Aunque le vuelvan a decir que no.

La revancha

Si algo caracteriza a Joaquina es que no se da por vencida. En más de una oportunidad le han dicho que no. La primera vez que recibió una respuesta negativa fue cuando se presentó en ‘La voz kids’ como ella misma, sin imitar a nadie, pero no logró convencer al jurado. Asegura que esa experiencia la traumó porque no estaba lista para recibir un ‘no’, porque siempre le decían que cantaba bonito y nadie se atrevía a indicarle que tenía que mejorar. Tuvieron que pasar casi tres años para que se anime a volver a la TV.

Antes de cumplir 16 años, Joaquina se presentó en el concurso ‘Los cuatro finalistas’.

Con la canción ‘Creo en mí’ obtuvo buenos comentarios, pero la suerte tampoco estuvo de su lado pese a que ya se sentía preparada. Luego audicionó en ‘Yo soy’ como Adele, pero también le dijeron que ‘no’. En vez de sentirse derrotada, tomó clases de canto y al mes volvió al programa. Cuando se mentalizó para recibir una respuesta negativa, a Joaquina le dijeron que ‘sí’ y semanas después alzó la copa de la victoria con solo 16 años. Desde entonces, su carrera como imitadora fue de viento en popa.

En búsqueda de su identidad

El primero de octubre, Joaquina Carruitero cumplió su sueño de ganar un concurso con su propia voz, en México. Asegura que no fue fácil dejar de lado la imitación, porque cuando quería sorprender a sus seguidores con una nueva canción, le pedían que cante una de Adele. No sabía si hacerles caso o seguir su corazón. “Ser Joaquina me costó porque la gente solo me conocía como Adele y no siempre te reciben bien cuando intentas ser tú. Hasta que un día me cerré y dije que no iba a volver a cantar sus temas en televisión”, indica.

La ganadora más joven de la historia de ‘Yo soy Perú’ quiere consolidarse como solista y cree que está en el proceso de ser cien por ciento ella. Aunque aún no tenga definido un estilo musical, desde pequeña sabía que el arte era lo suyo. Nunca hizo un test vocacional, nunca sintió que lo necesitara. Las únicas veces en las que ha recurrido a un psicólogo fueron para superar su depresión y sus cuadros de ansiedad producto de las críticas sobre su peso y su cuerpo. Ahora está feliz y promete que no parará hasta convertirse en una cantante de talla internacional. También quiere debutar en la actuación y ser la próxima Meryl Streep. Lo intentará. Así le vuelvan a decir que no.