Concytec responde a afirmaciones de Gisella Orjeda

En referencia a la entrevista a la Dra. Gisella Orjeda publicada en la más reciente edición del semanario Domingo (03 de mayo de 2020), me permito, en mi calidad de presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) desde 2017, aclarar los siguientes puntos.

Se indica que el Concytec entre los años 2012 y 2017- “tenía los gerentes de programa, y cada uno lideraba un equipo de científicos en ambiente, en materiales, en biotecnología, etc. Eso ha sido desactivado. Es lamentable que se hayan desactivado los programas nacionales, porque una de sus misiones era organizar todo lo que se tenía que hacer en las diferentes temáticas”.

Quiero precisar y recordar al respecto que la actual gestión del Concytec efectivamente encontró formulados Programas Nacionales Trasversales (CTI), que comprendían Programas de Valorización de la Biodiversidad, de Biotecnología, de Ciencia y Tecnología de Materiales, entre otros.

No obstante, dichos programas tuvieron que ser revisados a mediados de 2017, pues al no contar con presupuesto -ni el Concytec ni el resto de instituciones comprometidas- los hitos planteados en el marco de estos programas resultaron impracticables.

Es muy importante que los funcionarios públicos entiendan, que los programas no solo deben considerar objetivos y metas, sino también los medios para ejecutarlo. Si no se ha previsto desde su inicio el financiamiento, el programa se vuelve irrealizable. Las metas deben ser compatibles con los instrumentos adecuados y recursos disponibles.

Debemos añadir que los gerentes de programas nunca tuvieron ninguna posibilidad de tener decisiones vinculantes, ni con otras instituciones, ni con científicos, pues un programa sin recursos no puede liderar ningún plan de acción. Por otro lado, los científicos no tienden a comprometerse sin recursos, pues no podrían llevar a cabo sus proyectos de investigación.

En contraste con la supuesta “falta de comprensión” sobre la naturaleza de los programas a los que se alude, queremos señalar que el impulso a las iniciativas de investigación y desarrollo en el sector salud ha venido siendo prioridad para la actual gestión del Concytec, durante la cual se han subvencionado más de 120 proyectos, 31 de estos son financiados con recursos del contrato con el Banco Mundial. Las subvenciones se orientan a investigar aspectos estructurales de la salud en el Perú, tuberculosis, dengue y otras enfermedades infecciosas y tropicales, cáncer, análisis genómico, desarrollo de biotecnología moderna y otras de impacto en la salud pública.

Asimismo, y a fin de hacer más efectivas nuestras prioridades, el Concytec actualmente integra una comisión para la reformulación de la política nacional de CTI, formulada durante la gestión anterior, con el ánimo de reconfigurar metas y actividades que prioricen el cierre de brechas y que cuenten con presupuesto asignado, en consonancia con las metas establecidas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que nos conmina de manera impostergable a fortalecer la CTI en el Perú.

Finalmente, y con respecto al apoyo y promoción de las ciencias desde el Concytec a la luz de actual pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, quisiera destacar la convocatoria para financiamiento de proyectos que abrimos a fines de marzo de este año y que repartirá más de S/ 6 millones en subvenciones a 29 proyectos. Los mismos -relacionados al desarrollo de vacunas, equipamiento médico, aplicaciones de monitoreo y estudios epidemiológicos, entre otros- representan un interesante grupo de propuestas, algunas de las cuales han sido recogidas precisamente por el semanario que usted dirige y es una muestra del gran avance de la ciencia peruana.

Cordialmente

Fabiola León-Velarde Servetto

Presidenta del Concytec