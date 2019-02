Cacao: regreso a la semilla

Hace un año y medio, el reconocido chef español Jordi Roca, encargado de la cocina dulce en el restaurant El Celler de Can Roca, considerado varias veces el mejor restaurant del mundo, realizó una travesía que ha cambiado su perspectiva sobre el chocolate. Él lo explicó hace unos días en una conferencia de prensa en Lima: "Después de más de 20 años de trabajar con chocolate me di cuenta de lo poco que sabía del cacao".

Ese viaje que hizo por el norte y la amazonía peruana, y otros países, lo hizo al lado del periodista y crítico gastronómico Ignacio Medina, con quien conoció esforzados proyectos de productores de cacao peruanos. "Jordi nunca había visto una plantación, no conocía los rostros de los productores, no había olido las diferentes variedades, no había metido el brazo en una caja de fermentación de cacao. Ha sido una travesía increíble", explica Medina.

Fue un viaje para conocer y descubrir. "El cacao se parece mucho a las personas que lo cultivan", dice Jordi. En Piura, por ejemplo, conocieron al productor Alfonso García, agricultor que heredó un fundo de seis hectáreas de su padre, cerca de los valles del Alto y Medio Piura. La chacra ya tenía árboles de cacao sembrados hace ochenta o cien años, de la variedad de cacao blanco. Fue la primera plantación que visitaron.

"Piura primero, y la vecina Tumbes, después, asociaron su nombre a la producción de cacao blanco [...] El cacao blanco crece en toda la región amazónica, donde existen decenas de variedades con mayor o menor nivel de pureza [...] Piura ha aprovechado la crisis del cacaotal venezolano para fortalecer e impulsar su presencia en el mercado, hasta convertirse en la principal referencia del cacao peruano de calidad [...] Piura es hoy la niña bonita del cacaotal latinoamericano", dice Ignacio Medina en el libro Casa Cacao, el viaje de vuelta al origen del chocolate, que es la bitácora de la travesía que hizo con Jordi Roca por el Perú y otros países.

Algunas parcelas piuranas visitadas manejan entre un 80 y 85% de pureza. "Algún microlote de Alfonso García está prácticamente en el cien por cien. Para certificar la incertidumbre, Alfonso arranca un cacao casi maduro de un árbol referenciado como de pureza absoluta. Lo abrimos, vamos separando y cortando los granos uno a uno y salen tres de color violeta. 'Con el cacao no hay nada cerrado', sentencia Alfonso", cuenta Medina en el libro.

Hay otras historias de productores cacaoteros en Casa Cacao. Por ejemplo, la de los productores de Jaén, que trabajan con variedades de cacao nativo como el Marañon-15, fino, de gran aroma y buena producción. En esta zona también se encontraron árboles de una variedad ecuatoriana que se tenía por desaparecida, la Fortunato-4. Los productores la clonaron y hoy ya es parte de la producción local.

"Tenemos muchas variedades pero el trabajo es ver cuales son buenos. Hay que hacer análisis genético, identificarlos, hacer microleaboración de chocolates para ver si el cacao que dan sirve para hacer chocolates que el mercado quiera y que podamos vender. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones heroicas: si tienes cien variedades, eliminas noventainueve y te quedas con una. Porque si no, es incontrolable, el cacao siempre se va a estar mezclando y eso va a afectar su calidad. Sobre todo su personalidad", dice Medina.

Selva adentro

Según el libro, el cacao nació en la Amazonía hace miles de años y desde allí inició un viaje que lo ha llevado por todo el mundo. Ahora, de acuerdo a descubrimientos arqueológicos, el origen del chocolate o la fermentación del cacao para obtener bebidas rituales también podría haber tenido su raíz aquí y no en Centroamérica como se creía.

La comunidad awajún, instalada en la selva desde épocas inmemoriales, se autoproclama guardiana de ella y hoy también es la guardiana de un cacao que puede ser instrumento de mejora en su vida. Jordi e Ignacio llegaron hasta la comunidad de Uut, en el Alto Marañón, para conocer su producción. Allí tienen su propia planta de fermentación. Frente a ellos, la comunidad de Nuevo Salem también produce buen cacao. Para Jordi fue un encuentro con una sociedad que desconocía y que lo conmovió.

"Si en Piura el cacao prospera en el campo, aquí se esconde en el bosque. [...] El bosque lo domina todo y eso no lo hace mejor o peor, tal vez solo complique un poco más las cosas. No es fácil superar las postergaciones ni cambiar las asimetrías que enmarcan la vida de las comunidades awajún, pero el medio en que desarrollan su forma de vida traza el principio de un camino que acerca a estos productores a los mercados de nicho", se dice en el libro.

Ahí también se cuenta la visita a Temashnum, comunidad awajún, ubicada río arriba a quince kilómetros de Imazita. Allí Jordi e Ignacio se encontraron con técnicos awajún formados en un proyecto llamado Tajimat que venían de dos comunidades, Kunchín y Sukutín, que son los centros más productivos del proyecto. Ambas comunidades secan y fermentan su cacao y proporcionan un producto de gran calidad. El problema es que no hay caminos convencionales que lleven hasta los dos poblados.

"Hay productores que caminan ocho horas por la selva para sacar sus sacos con cuarenta, cincuenta kilos. Los llevan en la espalda hasta el lugar donde se acopia. Es un producto que no se conoce, no se reconoce y eso convierte a ese cacao en algo muy especial", comenta Jordi. El cacao del departamento de Amazonas goza de protección desde agosto de 2016, cuando quedó constituida la denominación de origen Cacao de Amazonas. Se protege casi 12 mil hectáreas de cacao pertenecientes a 1,239 productores.

"En el Perú apenas hemos empezado a trabajar con cacao. En el año 2000 el cacao no aparecía entre los productos registrados en el Ministerio de Agricultura para la exportación. Hemos pasado de producir prácticamente nada a ser uno de los grandes productores de América. Pero lo hemos conseguido con variedades de poca calidad y mucha producción. Eso es lo que hay que empezar a cambiar", dice Ignacio Medina.

El libro Casa Cacao, el viaje de vuelta al origen del chocolate cuenta también la visita a comunidades de productores en Colombia y Ecuador, además de la situación y variedades del fruto en otros países de América Latina. La publicación fue presentada hace unos días en Lima.

En esa oportunidad, Jordi habló del cambio que este viaje ha operado en su forma de trabajar con el chocolate. Ahora cada fruto llegado desde este lado del mundo tiene un rostro, un ambiente, un territorio que le da una personalidad especial. Y el producto final que él crea en su laboratorio-cocina tiene esa mirada. Por eso quiere apoyar a las comunidades awajún con acciones concretas: ha donado los derechos de autor a las comunidades y está en la labor de dotarlos de una planta de fermentación para el trabajo de secado del fruto antes de su venta.

Y es que el pago que recibe un productor por kilo de cacao es de 3 soles, una suma ínfima considerando que ese mismo producto puede llegar a un comprador en Europa a entre 7 y 12 dólares. "Eso debe cambiar", dice Medina. Para eso plantea trabajar con las mejores variedades a fin de asegurar su venta como producto de nicho. En la introducción del libro, Jordi reflexiona: "Queremos que esas comunidades prosperen, creando oportunidades. Y empiezo a soñar con anunciar al mundo que existe un nuevo chocolate en Perú que se llama awajún...y eso el mundo lo va a ver".