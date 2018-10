La detención y la alerta de la ONU

#KeikoFujimori. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hoy detenida en las instalaciones de la Prefectura de Lima, llegó a las elecciones de 2016, en las que fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski, con 10 años de campaña electoral ininterrumpida. De 2006 a 2011 usó parte del tiempo que debió dedicar al trabajo parlamentario para viajar por el país y visitar las bases de su organización política. De 2011 a 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala, hizo lo mismo, ya sin el corsé que le imponía el Parlamento. Estos viajes, con el tiempo, le ayudaron a conseguir el caudal de votos que obtuvo en 2016, sobre todo en el norte del país. Pero ese arrastre pasado no se traduce hoy en una capacidad de movilización ciudadana. Puede tener el grupo parlamentario más numeroso, pero no tiene a la calle. Sus seguidores, tras la detención ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho, han anunciado que movilizarán a las bases de Fuerza Popular para exigir la libertad de su lideresa. Nada de eso ha ocurrido hasta hoy. Lo que se ha visto es a una docena de manifestantes con las banderas de Fuerza Popular en la puerta de la Prefectura. Le ocurre siempre al fujimorismo. Presume de tener el partido más organizado del país, y queda mal parado en las elecciones regionales y municipales. Ahora se pavonea de los seguidores que tiene y afirma que estos reclamarán por la situación de Keiko Fujimori, pero hasta ahora no los muestra.

#CalentamientoGlobal. A inicios de esta semana, mientras el país seguía sorprendido por la detención de Keiko Fujimori, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU lanzaba un llamado de alerta a todo el mundo: si el 2030 la temperatura del planeta se incrementa en 2 grados, estaremos a puerta de una catástrofe medioambiental que pondrá en peligro todas las formas de vida del planeta. En conversación con Domingo, el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, hoy vocero de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), sostiene que todos los países del orbe deben reducir radicalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero sin perder tiempo. Es la hora de actuar para que haya un mañana.