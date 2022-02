Partido Universitario vs. Carlos Stein será transmitido por canal de señal abierta

Los hinchas de Universitario de Deportes que no puedan viajar a Lambayeque no se quedarán sin ver el partido de su equipo contra Carlos Stein por la tercera jornada de la Liga 1 2022. Este miércoles, Willax TV confirmó que transmitirá el cotejo a través de sus canales en la señal abierta y las operadoras por cable o satélite que lo incluyan en su oferta.

Desde su página web y cuentas oficiales de redes sociales, la televisora lanzó la promoción del encuentro. A diferencia de la mayoría de equipos del campeonato peruano, el elenco chiclayano no llegó a un acuerdo con Gol Perú, motivo por el cual sus juegos en condición de local no pueden ser televisados desde sus pantallas.

Otra opción que los fanáticos merengues tendrán para no perderse el compromiso del conjunto que dirige Álvaro Gutiérrez será verlo vía FPF Play, servicio de streaming de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para ello, es necesario estar suscrito a uno de los planes que ofrece esta plataforma.

Anuncio de Willax para el partido Carlos Stein vs. Universitario. Foto: Twitter

En las dos fechas anteriores ya se jugaron partidos que no fueron transmitidos por ningún canal. Carlos Stein vs. ADT, ADT vs. César Vallejo y Atlético Grau vs. Sport Huancayo fueron los tres duelos que no tuvieron emisión disponible. En todos los casos se vieron involucrados clubes recién ascendidos.

Entradas a precio alto para el Universitario vs. Carlos Stein

A tres días para el cruce entre ambas escuadras, en la página web Joinnus, el precio de las entradas está fijado en 120 soles para la tribuna occidente y 100 soles para oriente. La razón del elevado costo serían las reducidas localidades con las que cuenta el Estadio César Flores Marigorda, escenario donde se llevará a cabo el enfrentamiento.