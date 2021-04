Universitario: tres claves de la derrota sufrida ante Defensa y Justicia

“Yo soy entrenador de fútbol, no soy mago”, expresó Ángel Comizzo en conferencia de prensa a dos semanas de debutar en la Copa Libertadores. Y razón no le faltó. Tras dos partidos jugados en el torneo más importante de nuestro continente, Universitario se ubica en el fondo de la tabla del Grupo A con cero puntos . Si bien ante Palmeiras compitió —por algunos minutos—, contra Defensa y Justicia poco o nada pudo hacer. De esta manera, la ‘U’ sumó su tercera derrota de manera consecutiva.

Desde el minuto inicial, los actuales campeones de la Recopa Sudamericana impusieron su ritmo y jugaron al estilo de Sebastián Beccacece. Se adueñaron de la pelota, triangularon, daban pases en profundidad, presionaban a los centrales e impedían que los merengues contraataquen. Sin duda alguna, una victoria sin objeciones. A continuación, te mostraremos las tres claves del por qué Universitario no pudo competir.

Falta de ritmo

Al día de hoy, el elenco dirigido por Ángel Comizzo no ha podido aguantar el ritmo que imponen los equipos extranjeros. Contra Defensa y Justicia, los futbolistas llegaban —muchas veces— tarde a las jugadas. Por ejemplo, en el primer gol del Halcón, se ve cómo Walter Bou y Pizzini armaron una pared entre tres defensores cremas, quienes vieron el balón hundirse en el arco de José Carvallo.

Malas marcas

Ya lo habían anticipado en la previa del partido. Los jugadores de Defensa y Justicia resaltaron que uno de los puntos negativos del conjunto merengue eran sus defensores. Si bien figuras como Federico Alonso y Nelinho Quina son fuertes cuando se suman al ataque —incluso el primero estuvo a punto de anotar— no lo son tanto en el plano terrestre. El segundo gol de Walter Bou evidenció esto último.

Los atacantes argentinos develaron las falencias de los zagueros cremas, quienes no solo no pudieron contrarrestar los avances del Halcón, sino que fallaron en la trampa del off side en más de una oportunidad. Además, Alfageme y Gerson Barreto se vieron superados en todo momento, por lo que no le dieron el equilibrio necesario al equipo.

Bajos rendimientos

Desde que empezó la competición oficial, existen futbolistas que no han mostrado su mejor versión, esa que los llevó a conquistar el torneo apertura y llegar a instancias finales del año pasado. Tanto así que hoy por hoy, Hernán Novick y Enzo Gutiérrez son los jugadores más destacados. Esto es importante no solo para el plano local, sino para el internacional.

Por ejemplo, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Aldo Corzo, Jorge Murrugarra, entre otros, son jugadores de renombre y que pueden dar; sin embargo, no han demostrado estar al nivel que requiere Universitario de Deportes.

“Nosotros sabemos internamente que el equipo respondió y con mayor rodaje van a ir adquiriendo mayor estado físico. Hay que seguir trabajando, apostando, hay que seguir ilusionados. En algún momento, ellos (los jugadores) van a recibir lo que merecen”, finalizó el entrenador Ángel Comizzo pospartido. Unas declaraciones un poco alejadas de la realidad.

