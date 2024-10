El mal inicio de Leones del Caracas en la LVBP 2024-25 "no es un motivo de alarma": ¿por qué?

Los Leones del Caracas decepcionaron en el inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2024-25: llevan récord negativo de 5-7, tienen las mismas derrotas que victorias jugando de local en el Monumental, perdieron todos los duelos con Magallanes y con Cardenales, y son actualmente antepenúltimos en la tabla de posiciones. ¿Qué los ha acercado tanto a tocar fondo y cuáles son las opciones que tienen de levantarse y pelear por el título?

La República Deportes conversó con el periodista venezolano Eduardo Acosta, quien coloca la principal responsabilidad del problema de los Leones a uno de sus departamentos menos productivos hasta hoy: el pitcheo. No obstante, también aclara que esto está lejos de ser el fin del mundo para los melenudos.

El pitcheo de Leones "deja mucho que desear"

Acosta recuerda que la efectividad colectiva del pitcheo de los Leones del Caracas es la peor de toda la liga luego de las tres primeras semanas de acción. "Es de casi siete. Ahí ya tienes la respuesta de lo que está sucediendo", resalta, mientras precisa que la ofensiva no es parte de este problema sino que, por el contrario, es su punto más sólido.

"Son el segundo mejor equipo colectivamente en lo ofensivo. Tiene a tres jugadores entre los diez mejores bateadores del campeonato: Leryn Sosa, Oswaldo García y Wilfredo Tovar. (Ellos) se han lucido, pero el pitcheo deja mucho que desear. Solamente Jorge Rondón tiene par de victorias, y el resto no ha ofrecido mucho", sostiene el comunicador.

Acosta también enfatiza que estas penurias en el montículo "no es un motivo de alarma. Apenas estamos comenzando esta temporada. Aunque bueno, siempre hay que aprovechar octubre a más no poder para llegar a noviembre, que siempre es un mes muy importante para las aspiraciones de clasificación; y bueno, tienen que solventar el problema del pitcheo en este momento".

Los abridores, el gran problema: "Leal no ha sido el mismo"

El periodista recuerda que, de los diez juegos que Leones han disputado en el Estadio Monumental, han ganado 5 y perdido otros 5. "Eso es inadmisible para cualquier equipo en estas primeras de cambio. Esos brazos (los pitchers) deberían ayudar a una ofensiva que ha respondido", advierte.

De entre todos los lanzadores, Acosta hace énfasis en la rotación de abridores: "No han estado a la altura. Especialmente Erick Leal, al que trajeron desde Navegantes del Magallanes, pusieron muchas expectativas en él y no ha sido el mismo hasta el momento.

Erick Leal no ha dejado una buena impresión en sus primeros juegos con Leones del Caracas. Foto: LVBP

Al preguntarle cuál es el motivo que podría haber llevado al bajón de quien fuera uno de los emblemas del pitcheo magallanero, el cronista responde: "Cosas del béisbol. En este momento no las ha tenido, los pitcheos no le han caído. Me imagino que son cosas de ajuste, de adaptación, de encontrarle el timing, para ver si es el mismo que fue hace algunas temporadas, porque es uno de los lanzadores que más ha destacado en la pelota venezolana".

Los refuerzos, ¿una luz en el horizonte para Leones?

En los últimos días, los Leones han anunciado entre sus próximas incorporaciones a lanzadores de Grandes Ligas, entre ellos Carlos Hernández. También se ha especulado sobre el posible arribo de Albert Suárez. Todo esto es positivo para Eduardo Acosta. "Son brazos bien importantes para las aspiraciones de Leones", precisa.

El comentarista también muestra su asombro por la posibilidad de que se sumen bateadores de la talla de Freddy Fermín y Eugenio Suárez. "Significativamente. Con Lenyn Sosa, Tovar, Rondón, Corredor, les ha ido muy bien. Con esos nombres, la alineación va a ser un poco más temida. Sería cuestión de esperar a ver que tanto van a aportar, va a ser otra cosa, pudieran responder muchísimo más".

Carlos Hernández se integrará a los Leones en la primera semana de noviembre. Foto: LVBP

El problema con el pitcheo, ¿exclusivo de los Leones?

Otro equipo que despertó las alarmas en la LVBP 2024-25 son los Navegantes del Magallanes, que pasaron de ser líderes de la tabla de posiciones a perder cuatro juegos consecutivos. Eduardo Acosta explica que el pitcheo tiene mucho que ver en estas penurias, pero también un factor que no afecta a los Leones: "La ofensiva moja pero no empapa, no es tan productiva como la de Leones".

Pero el comentarista aprovechó para resaltar que el problema con el pitcheo se presenta en todos los equipos de la liga. "La buena noticia para Leones, Magallanes y todos los equipos en esta situación es que la temporada está comenzando y pueden hacer sus ajustes para noviembre. La mayoría de equipos están amalgamándose, buscando que ser competitivos para entrar a los playoffs. Cuestión de tiempo", puntualizó.