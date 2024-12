Carlos Zambrano contento con llegada de golero Guillermo Viscarra

Alianza Lima poco a poco viene reestructurando su plantel con miras al primer objetivo del 2025: pelear su clasificación en la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Nacional de Paraguay el próximo 5 de febrero en Asunción (7:30 p.m.) y la vuelta se disputará una semana después en Matute (12/02) a la misma hora.

Uno de los sectores que el técnico Néstor Gorosito busca reforzar es el arco; por ello, a falta de una confirmación, se pudo conocer que el guardameta Guillermo Viscarra (habitual seleccionado de Bolivia) defenderá al cuadro blanquiazul por las próximas dos temporadas, con opción a ampliar un año más. Si bien aún el club íntimo no hace oficial el vínculo, esto es solo cuestión de horas.

El encargado de darle la bienvenida al “1” altiplánico fue Carlos Zambrano, quien también permanecerá en el elenco de La Victoria hasta el 2026. El defensor destacó el buen nivel que mantiene el aún arquero del The Strongest boliviano. “Nos va a dar una mano. Si está en la selección es por algo, tener jugadores de selección en el equipo nos va a ayudar mucho. Será recibido de la mejor manera”, dijo el Káiser.

Por otra parte, también contó detalles de cómo es la relación que mantiene el plantel con el Pipo Gorosito. “Hay una buena relación, buena química. El grupo está con todas las ganas de seguir trabajando, de hacer las cosas bien y estar a disposición del ‘profe’. Lo importante es que tenga buena llegada al plantel”, remarcó.

Precisamente, el estratega argentino también se dio algunos minutos para hablar sobre su rival copero y reveló que buscará seguir reforzando el equipo con miras al 2025.

“Estuvimos una semana haciendo una mini pretemporada. Estamos bien, entrenando y tratando de formar el equipo. Se fueron varios jugadores, y estamos evaluando cómo armar el equipo”, comentó Gorosito para DSports Radio.

“Sinceramente, prefería un equipo que no sea de altura, principalmente por la recuperación posterior. Prefería un equipo del llano. Nacional es un muy buen equipo, salió subcampeón de Paraguay. Sé que tiene un equipo joven que juega bien. Ya tendremos tiempo de analizarlos”, añadió el técnico, no sin antes referirse sobre la posibilidad de enfrentar a Boca Juniors en caso superen al elenco paraguayo en la primera fase del torneo continental. “Ojalá podamos pasar para jugar contra Boca. A mí me encanta jugar contra Boca, es un desafío muy lindo”, concluyó.

En tanto, desde Argentina aseguran que Alianza Lima ya hizo un primer contacto con el extremo zurdo Alan Sosa, actualmente cedido a préstamo en el Club Atlético Aldosivi y donde este año jugó 33 partidos, logrando anotar en cuatro oportunidades y brindar dos asistencias en la campaña de su equipo que logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Gimnasia y Esgrima de La Plata, dueño de su pase, no tiene en sus planes mantener al jugador de 22 años, por lo que busca venderlo.