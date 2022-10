[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 22 de octubre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 22 de octubre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga BetPlay, LigaPro) y Europa (Premier League, LaLiga Santander, Serie A) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La fecha 18 del Torneo Clausura de Perú arranca con el Deportivo Municipal vs. San Martín, duelo que podría condenar a los santos al descenso si pierde. En México sale el primer finalista del cruce América vs. Toluca. Las águilas llegan en desventaja tras el 1-2 en contra de la ida.

Por el fútbol europeo, Real Madrid recibe al Sevilla en España, mientras que en Inglaterra se disputará el Chelsea vs. Manchester United como choque más atractivo de la fecha. En Italia, en tanto, el Fiorentina vs. Inter asoma como el encuentro a seguir.

Partidos de hoy de la Liga 1

Deportivo Municipal vs. San Martín

Hora: 1.15 p. m.

Canal: GolPerú.

Partidos de hoy de la Premier League

Partidos de hoy en LaLiga

Valencia vs. Mallorca

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DirecTV Sports

Real Madrid vs. Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Partidos de hoy de la Serie A

AC Milan vs. Monza

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN 2, ESPN 3

Fiorentina vs. Inter

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN.

¿Qué equipos juegan hoy en Colombia?

Independiente Santa Fe. vs. Deportivo Cali

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Win Sports+

América de Cali vs. Deportivo Pasto

Hora: 4.05 p. m.

Canal: Win Sports+

Tolima vs. Millonarios

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Win Sports+.

¿Qué equipos juegan hoy en Ecuador?

Macará vs. Liga de Quito

Hora: 1.00 p. m.

Canal: GolTV

Emelec vs. Técnico Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolTV

Cumbayá vs. Barcelona SC

Hora: 6.00 p. m.

Canal: GolTV.

Partidos de hoy de la Liga Promerica

¿Qué partidos se juegan hoy en México?

América vs. Toluca

Hora: 9.30 p. m.

Canal: TUDN, Canal 5.

Partidos de hoy en Paraguay

Olimpia vs. General Caballero

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Tigo Sports.

Partidos de hoy de la Copa Libertadores Femenina