Pedro Aquino atraviesa días complicados en México. Sucede que la directiva del Santos Laguna lo habría colocado en la lista de jugadores transferibles de cara a la próxima temporada. Por ello, el volante estaría en la búsqueda de un nuevo equipo para el 2025 e incluso no vería con malos ojos cambiar de liga.

A propósito, en las últimas horas, trascendió la información de que la 'Roca' fue ofrecido a Gremio de Brasil. No obstante, la directiva del conjunto gaúcho lo habría rechazado porque no encaja en el perfil que busca el equipo. ¿Cuál será el nuevo destino de Pedro Aquino?

El periodista Kariel Dorneles señaló que Pedro Aquino era una opción en Gremio hace un tiempo e incluso se llevaron a cabo las negociaciones. Sin embargo, hoy en día, el futbolista peruano ya no es prioridad en el elenco brasileño, puesto que buscan otro tipo de jugador para la siguiente campaña.

"El mediocampista peruano de 29 años era una opción en Grêmio cuando se tenía como presidente a Romildo Bouzan Júnior. Es más, Grêmio incluso adelantó la llegada de Pedro Aquino, pero luego esa negociación no se concretó. Aquino, que actualmente está jugando en el Santos Laguna do México, fue ofrecido a Grêmio en los últimos días. En el mercado se sabe que Grêmio busca contratar un primer mediocampista. Ese primer mediocampista buscaron fue Raúl, por ejemplo, que dejó el RB Bragantino y ya firmó contrato con el Atlético Paranaense por tres temporadas, Grêmio lo intentó, pero no pudo tener éxito en ese sentido", dijo.

"El mercado es consciente de las necesidades actuales de Gremio y, como parte de ello, se han ofrecido diversos jugadores al club. Entre ellos, Pedro Aquino fue una de las opciones presentadas. Sin embargo, tras un análisis realizado a través del Centro de Datos Digital (CDD) del equipo, la dirección de Grêmio decidió descartarlo, ya que consideran que el futbolista no encaja en el perfil que buscan para reforzar su plantilla", culminó.

¿Cuáles son los números de Pedro Aquino en 2024?

En esta temporada 2024, Pedro Aquino ha disputado siete encuentros con Santos Laguna en la Liga MX. Luego de recuperarse de una dura lesión, el volante se ha ganado un lugar en el once titular del conjunto verdiblanco.

Actualmente, su carta pase está valorizada en 3 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. El futbolista de 29 años llegó a esta escuadra a mediados del 2023, luego de su paso por América.