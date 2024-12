Con 16 años, Maxloren Castro fue llamado por Jorge Fossati a la selección peruana porque le 'llenó los ojos' cuando entrenó con la Bicolor como invitado en el marco de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sumado a sus buenas actuaciones en Sporting Cristal, despertó el interés de Sevilla de España, máximo ganador de la Europa League. Por ello, Carlos Lobatón se deshizo en elogios por él y reveló que fue uno de los grandes impulsores de su crecimiento en el club bajopontino.

Es más, de acuerdo con el periodista español Máximo de la Cruz Ramírez, no solo interesa a Sevilla, que quiere tenerlo para este mercado de pases, sino también en equipos de la Premier League.

Carlos Lobatón se rinde ante Maxloren Castro

En entrevista con el espacio de YouTube 'Mano a mano', Carlos Lobatón, referente de Sporting Cristal, elogió a Maxloren y enfatizó que fue uno de sus grandes impulsores para que tenga minutos en el primer equipo.

“Es un jugador atípico. No me sorprende que en el extranjero ahora se fijen en él. Yo lo vengo siguiendo desde hace cuatro años y he sido uno de los grandes impulsores para que tenga chances en el primer equipo. No me sorprende nada de Max”, expresó.

Asimismo, se refirió al posible interés de Sevilla en él y, desde el club, aclaró que no llegó ninguna oferta por el futbolista. "No, acá no se ha hablado nada de eso (en Sporting Cristal). Lo que tú me estás informando lo he leído a través de algunos medios y redes, pero es algo normal. Es un chico que, con la edad que tiene, está en su segundo año compitiendo. Ha estado invitado a la selección, ha salido en lista, y llama la atención", agregó.

Periodista español asegura que el nombre de Maxloren Castro suena en Inglaterra y España

El comunicador Máximo de la Cruz Ramírez, en el mismo programa, contó que la idea del Sevilla es poder fichar a Maxloren Castro en el mercado de verano, el cual empieza en julio del 2025. Tras ello, seguiría en Sporting Cristal hasta diciembre, mes en el que cumple la mayoría de edad y puede salir del Perú.

"Es un jugador que está teniendo mucho nombre en Europa. Hay muchos clubes que lo quieren, tanto en la Premier League como en España. El Sevilla tiene un buen ojo para el mercado sudamericano. La filial del Sevilla es como la tercera división, es una liga muy difícil. Lo que interesa al Sevilla es que es un extremo que puede recordar muchas veces a esa época de Jesús Navas, en sus inicios. Me han dicho que es un jugador muy delgado, bajito, pero que encara y llega a portería fácilmente. Busca los centros y a los compañeros. Esa es una de las características que han visto. Quieren ficharlo para que se adapte a España y luego subirlo al primer equipo a mediados de temporada", detalló.

¿Cómo fue el 2024 de Maxloren Castro en Sporting Cristal?

En el 2024, Maxloren Castro jugó un total de 22 partidos (entre Liga 1 y Copa Libertadores). El habilidoso extremo marcó 2 goles y brindó 4 asistencias, todos por el torneo local.

¿Cuál es el valor de Maxloren Castro?

El valor de mercado de Maxloren Castro es uno de los puntos más discutidos en los medios deportivos. Según el portal Transfermarkt, el pase del mediocampista estaría valorado en aproximadamente 800.000 euros, una cifra que podría aumentar dependiendo de su rendimiento en la próxima temporada.