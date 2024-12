El futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk se ha convertido en el centro de atención en el mundo del deporte tras dar positivo en una prueba de dopaje. El Chelsea FC ha confirmado la noticia a través de un comunicado oficial, generando preocupación entre los aficionados y la comunidad deportiva.

El jugador, que llegó al club de la Premier League en enero de 2023 por 100 millones de euros, enfrenta una posible sanción de hasta cuatro años. Esta situación recuerda el caso de Paul Pogba, quien también se vio envuelto en un escándalo similar. Mientras tanto, el Chelsea ha expresado su apoyo al jugador y está a la espera de los resultados del contraanálisis.

Mykhailo Mudryk es uno de los fichajes más caros en la historia del Chelsea. Foto: Chelsea

Posible sanción a Mykhailo Mudryk

Mykhailo Mudryk dio positivo en agosto por una sustancia prohibida, lo que ha llevado a la posibilidad de una severa sanción. La normativa antidopaje establece que, si se confirma el resultado, el jugador podría enfrentar una suspensión de hasta cuatro años. Este escenario es similar al que vivió Paul Pogba, aunque en su caso, la sanción fue posteriormente reducida.

El Chelsea, que ha invertido una suma considerable en el jugador, se encuentra en una situación delicada. Mudryk, cuyo rendimiento en el campo ha sido cuestionado, tiene contrato con el club hasta 2031. La presión sobre el jugador y la institución aumenta a medida que se desarrollan los acontecimientos.

"Esto es un completo shock para mí porque nunca he utilizado de forma consciente una sustancia prohibida ni roto ninguna regla. Ahora estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo ha podido pasar. Sé que no he hecho nada malo y espero poder volver a jugar pronto. No puedo decir nada más debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda", fue el mensaje del futbolista de 23 años apenas se conoció la noticia.

El comunicado del Chelsea FC sobre Mykhailo Mudryk

En un comunicado emitido el martes 17 de diciembre por la mañana, el Chelsea FC ha manifestado su apoyo tanto a Mykhailo Mudryk como a la agencia antidopaje. "Tanto el club como Mykhailo apoyan plenamente el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas periódicamente", se lee en el documento. Además, el club ha enfatizado que el ucraniano ha negado haber consumido conscientemente sustancias prohibidas.

El escrito concluye con la afirmación de que el club no hará más comentarios al respecto, lo que deja en el aire la incertidumbre sobre el futuro del jugador y del equipo.

¿Qué es el Meldonium, sustancia por la que dio positivo Mykhailo Mudryk?

Según informes de medios ucranianos, la sustancia que ha dado positivo a Mudryk es el Meldonium. Esta sustancia es conocida por mejorar el uso de oxígeno y acelerar la recuperación de energía en el cuerpo. El Meldonium ha sido objeto de controversia en el pasado, siendo la misma sustancia que llevó a la tenista María Sharapova a una suspensión. Este hecho añade un nivel adicional de gravedad al caso de Mudryk, quien ahora se enfrenta a un futuro incierto en su carrera deportiva.