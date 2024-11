Once Caldas busca su primera victoria en los cuadrangulares ante Junior. Foto: Once Caldas/X

Once Caldas busca su primera victoria en los cuadrangulares ante Junior. Foto: Once Caldas/X

Junior vs Once Caldas se enfrentan este miércoles 27 de noviembre por la fecha 3 de los cuadrangulares en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El Estadio Palogrande de Manizales acogerá este compromiso por el grupo B que empezará a las 8.30 p. m. (hora colombiana y peruana) por la señal de Win+ Fútbol, disponible en Win Sports. Además, puedes seguir el compromiso en La República Deportes con todas las incidencias.

El Tiburón no logró obtener la victoria en su visita a la ciudad de Ibagué, duelo en el que cayó 1-0 en el encuentro correspondiente a la segunda jornada. Ahora, buscará recuperar terreno en su grupo. Junior suma tres puntos hasta el momento, los cuales consiguió gracias a su triunfo contra América en la primera fecha disputada en el Estadio Metropolitano.

El equipo de Manizales, bajo la dirección de Hernán Darío Herrera, ha logrado sumar dos empates en el grupo B. En su primer encuentro, obtuvo un resultado de 0-0 frente al Vinotinto y Oro Palogrande. En la segunda jornada, se enfrentó al América en el Pascual Guerrero, con marcador 1-1. Durante este partido, estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, pero Michael Barrios, autor del gol, desaprovechó una oportunidad única en los momentos finales del encuentro.

¿A qué hora juegan Junior vs Once Caldas?

El duelo Junior vs Once Caldas comenzará a las 8.30 p. m., según la hora local en Colombia. Si vives en otro país y no quieres perderte este partidazo, aquí te mostramos la hora de inicio en diferentes partes de Latinoamérica y en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Ecuador, Panamá y Perú: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.30 p. m.

10.30 p. m. España: 2.30 a. m. (del jueves 28 de noviembre).

¿En que canal ver Junior vs Once Caldas EN VIVO?

El cotejo Junior vs Once Caldas será transmitido en vivo a través de Win+ Fútbol, disponible en Win Sports. Esta señal exclusiva para el torneo colombiano garantizan una cobertura integral con análisis, comentarios y las mejores imágenes del duelo más esperado de la jornada.

Junior vs Once Caldas chocan este miércoles 27 de noviembre. Foto: Junior/X

¿Cómo ver Junior vs Once Caldas ONLINE y GRATIS?

Si deseas disfrutar del compromiso Junior vs Once Caldas de manera online, puedes verlo a través de Win Play, plataforma de streaming oficial de Win+ Fútbol. El público deberá suscribirse al servicio para ver el partido en dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

¿Cómo van los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024?

Grupo A

Posición Equipos PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 2 +6 6 2 Millonarios 1 +1 3 3 Deportivo Pasto 2 -2 0 4 Independiente Santa Fe 1 -5 0

Grupo B