En el fondo de las Eliminatorias: Perú perdió ante Argentina y se despide del Mundial 2026

La hazaña en la Bombonera no se pudo lograr y con ello, pese a que muchos se aferran a las matemáticas, Perú le dice adiós a la posibilidad de clasificar al Mundial 2026 a falta de seis fechas que terminen las Eliminatorias Sudamericanas. En medio de dudas para formar el once titular, Jorge Fossati no logró revertir el mal inicio que tuvo la Bicolor en el torneo y cayó por 2-0 ante Argentina en la Bombonera.

Si bien el primer tiempo fue de dominio absoluto del cuadro local, salvo un remate de Julián Álvarez que pegó en el parante del arco peruano, Pedro Gallese no pasó mayores sobresaltos.

De la mano de Lionel Messi, los albicelestes rotaron muy bien el balón; sin embargo, carecieron de precisión en la toma de decisiones en el último cuarto.

La jugada más peligrosa de la primera mitad se dio a los 21 minutos, cuando Álvarez recibió un buen pase de Lautaro Martínez y frente a Gallese pegó el balón en el parante. De ahí en más, solo fueron aproximaciones que metieron cierto miedo a una zaga peruana que, de alguna manera, mantuvo el orden y la tranquilidad.

¿Y Perú atacó? Los primeros minutos, tuvo mayor salida por el lado izquierdo, sobre todo con Paolo Guerrero, pero, con el paso de los minutos, Argentina se apoderó del balón y la Bicolor solo atinó a defenderse.

En el complemento, la historia no fue distinta. La Albiceleste salió decidida a abrir el marcador y a los 55’ lo logró. Jugada colectiva, llegando con facilidad al campo bicolor y pese a que habría muchos hombres peruanos, Messi consiguió un pase perfecto en el corazón del área para que Lautaro Martínez de media chalaca anote el 1-0. Gallese no pudo hacer nada y la Bombonera despertó.

Tras el gol, los dirigidos por Scaloni no bajaron los brazos; sin embargo, el portero nacional estuvo atento. Fue entonces que Fossati decidió el ingreso de Gianluca Lapadula por Paolo Guerrero, quien no se encontraba bien físicamente luego de haber jugado más de sesenta minutos.

Con el Bambino, Perú logró pasar el medio campo y, por fin, llegó al arco que defendió el ‘Dibu’ Martínez, pero no fue suficiente para revertir el marcador. Perú, último en la tabla, ya le dijo adiós al Mundial 2026