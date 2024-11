El partido entre Argentina vs Perú no solo significa uno más por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sino que la Albiceleste está colocando en juego el primer lugar, no solo en este torneo, sino también el que tiene en el prestigioso ranking FIFA. En la previa de este choque, los dirigidos por Lionel Scaloni marchan en la primera casilla de la tabla de posiciones con 22 puntos, mientras que en el otro frente, también se ubican en el primer lugar con 1862,36 puntos.

En cuanto a las Eliminatorias, la selección argentina (+13) viene de caer ante Paraguay y perdió una gran chance para alejarse de sus más cercanos perseguidores, que son Uruguay (+8) y Colombia (+6), ambos con 19 puntos. En caso de que la Bicolor consiga la victoria en La Bombonera, los cafeteros y celestes podrían arrebatarle el primer lugar si es que consiguen los tres puntos y reducen la diferencia de goles. Recordemos que los dirigidos por Néstor Lorenzo recibirán a Ecuador, mientras que los de Marcelo Bielsa visitarán a Brasil.

Por otro lado, el primer lugar que tiene Argentina en el ranking FIFA también peligra. Sucede que la Albiceleste necesita una victoria para continuar en el Top 1 por delante de Francia y España. Actualmente, los campeones del mundo tienen 1862,36 puntos, mientras que los subcampeones suman 1859.79 y La Furia tiene 1848,76. En caso de que empaten con Perú, los bicampeones de la Copa América pasarán a tener 1854,75 puntos y quedarían detrás de Francia. Si pierden en La Bombonera, su nuevo puntaje sería de 1842.25 y caerían hasta el tercer lugar. Solamente la victoria les permitirá mirando a todos por arriba.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Perú vs Argentina?

El partido entre Perú vs Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se llevará a cabo este martes 19 de noviembre a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) en La Bombonera. La transmisión de este duelo estará a cargo de Movistar Deportes, América TV y ATV para la región peruana; mientras que si estás en territorio argentino, podrás sintonizarlo en Tyc Sports y Telefé.

Recuerda que puedes seguir todas las incidencias y el minuto a minuto de este apasionante encuentro en la web de La República Deportes, donde encontrarás la mejor información de este duelo, así como también las incidencias, goles, resumen y más.