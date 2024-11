El fútbol chileno vivió el reciente fin de semana una de las definiciones de campeonato más emocionantes de los últimos años. Por un lado, la U. de Chile recibió en el Estadio Nacional a Everton, mientras que Colo-Colo, que llegaba a la jornada final con 2 puntos de ventaja, visitó a Copiapó en Atacama. Ambos duelos terminaron con empate, por lo que el Cacique ganó su estrella 34 y es dominador absoluto del balompié mapocho. Sin embargo, el título podría cambiar de manos si procede en el TAS una denuncia de los azules contra el equipo de Arturo Vidal.

En ambos compromisos, en los que fueron protagonistas Colo-Colo y la U. de Chile, quedaron 1-1. Un gol a los 79 minutos del cotejo del 'King Arturo', el volante que recientemente fue convocado por Ricardo Gareca a la selección chilena, selló el destino de los albos, que consiguieron un certamen más luego de que los azules igualaran con el conjunto de Viña del Mar.

Los reclamos al TAS no son un tema ajeno en el balompié peruano. En el 2020, Alianza Lima acudió a dicho tribunal para su incorporación a la Liga 1 y, hace días, Carlos A. Mannucci denunció una serie de irregularidades en la Liga 1, por lo que no descartó acudir a la instancia internacional si la FPF no acoge sus quejas.

Colo-Colo es el más ganador del fútbol chileno con 34 título. Foto: Colo-Colo/X

U. de Chile acudirá al TAS para conseguir el título de la liga chilena

Cuando Colo-Colo visitó a Huachipato por la fecha 18, partido que acabó 2-1 a favor de los albos, su entrenador Jorge Almirón se encontraba suspendido para dirigir; sin embargo, hizo llegar indicaciones a sus asistentes en el campo de juego, acción prohibida debido a su sanción. A causa de esta situación, la Universidad de Chile presentó un reclamo formal ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La semana pasada los azules obtuvieron una respuesta de esa instancia que favoreció al Colo-Colo. La directiva de la U. de Chile apelaron el fallo por la Segunda Sala, pero esta denegó la solicitud por tres votos contra dos. En ese sentido, este martes 12 de noviembre, el abogado del club, Ramón Correa, anunció en conferencia de prensa que llevarán su queja al Tribunal de Arbitraje Deportivo (Tribunal Arbitral du Sport o TAS por sus siglas en francés).

Si procede el reclamo, el TAS le quitaría 3 puntos al Cacique, por lo que bajaría al segundo lugar y le daría el título a la U. de Chile, que subiría a la cima con 65 unidades.

¿Cómo fue la definición por el título de la liga chilena?

El pitazo final en los dos partidos que definían al monarca del fútbol chileno decretó que Colo Colo empató ante Deportes Copiapó; en tanto, la U. de Chile también igualó contra Everton. De esta manera, los albos terminaron como líderes de la tabla de posiciones, con dos puntos más que los azules, y se proclamaron como los nuevos campeones.