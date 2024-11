Ángela Leyva, una de las voleibolistas más destacadas de Perú, decidió en 2021 apartarse de la selección nacional de vóley debido a razones personales y diferencias con el entrenador de entonces, Francisco Hervás. Esta decisión generó gran revuelo en el mundo deportivo peruano, ya que Leyva era una de las piezas fundamentales del equipo. Sin embargo, después de varios años de ausencia, la voleibolista anunció recientemente su regreso a la selección, motivada por la llegada del técnico Antonio Rizola, quien jugó un papel decisivo en su retorno.

El regreso de Leyva coincide con un momento crucial para el vóley peruano, que busca recuperar su competitividad en la escena internacional. La voleibolista, quien actualmente destaca en la Liga de Turquía, ha acumulado experiencia y habilidades que prometen reforzar a la selección peruana en las próximas competiciones.

¿Por qué Ángela Leyva renunció a la selección peruana de vóley?

La salida de Ángela Leyva de la selección peruana de vóley en 2021 se debió a una serie de desacuerdos con el exentrenador Francisco Hervás y otros motivos personales. Durante su ausencia, Leyva confesó que le dolió ver los malos resultados de la selección en competiciones importantes como el Sudamericano, donde el equipo tuvo un desempeño muy bajo. “A quien no le duela, no es peruano. Claro que me dolía”, expresó la jugadora al recordar los difíciles momentos del equipo peruano​. A pesar de su deseo de apoyar al combinado nacional, la jugadora de 27 años eligió priorizar su carrera en el extranjero y su bienestar personal, ya que según sus propias palabras, no quería involucrarse en conflictos que pudieran afectar su desempeño profesional.

Ángela Leyva fue considerada la Jugadora Más Valiosa en 2014. Foto: composición LR / Facebook Ángela Leyva

La decisión de Leyva causó rumores sobre la supuesta falta de compromiso de la jugadora hacia la selección. Sin embargo, Leyva aclaró en una entrevista que su lealtad al equipo siempre ha sido absoluta, aunque algunos conflictos internos la llevaron a alejarse en ese momento. Según ella, el exentrenador hizo comentarios que no se alineaban con la realidad, y aunque tuvo la opción de responder, decidió concentrarse en su carrera y continuar brillando en ligas internacionales. "Salieron a decir muchas cosas que no eran ciertas hasta del mismo entrenador, me sorprendió más", afirmó Leyva, quien prefirió evitar confrontaciones que pudieran dañar su entorno​.

Ángela Leyva regresará a la selección peruana de vóley

El regreso de Ángela Leyva a la selección peruana viene de la mano del nuevo técnico brasileño, Antonio Rizola, quien conoce a la jugadora desde sus inicios. Rizola convenció a Leyva de unirse nuevamente al equipo, algo que la voleibolista ha acogido con entusiasmo. Aunque su presencia en algunos campeonatos aún es incierta debido a sus compromisos con el club turco Aydin Buyuksehir Belediyespor, Leyva ha confirmado su regreso a la seleccion peruana. "Le expliqué (a Rizola( mi situación. Le dije que no iba a poder jugar esta competencia porque ya tengo un contrato firmado con el equipo en el que estoy jugando fuera del país", indicó Leyva en relación a su participación en la Copa Panamericana​.

La jugadora de 27 años, considera que el respaldo de Rizola y su buena relación con él fueron elementos cruciales para tomar la decisión de volver. "Es el motivo por el cual yo estoy aquí. Y porque quiero seguir representando a mi selección", declaró Leyva, dejando claro que su compromiso sigue intacto​. Su presencia aporta tanto experiencia como liderazgo a un equipo que necesita estabilidad y figuras representativas para competir a un alto nivel.

¿Qué dijo Ángela Leyva sobre su alejamiento de la selección peruana?

Leyva ha sido franca al expresar su tristeza por los difíciles momentos que vivió la selección peruana de vóley durante su ausencia. En entrevistas recientes, señaló que le dolía ver los resultados adversos del equipo y sentir que no podía estar para ayudar. "Yo sé que hay alguna gente que decía 'ella no quiere jugar por la selección', y no sabe qué hay detrás de esto", afirmó Leyva, quien destacó que su salida temporal fue por un compromiso con su equipo en Turquía, no por falta de interés en su país​.

La voleibolista ha destacado que sus motivaciones siempre han estado orientadas hacia el crecimiento profesional, y a pesar de las críticas, ha optado por demostrar su compromiso con resultados. "Quiero seguir representando a mi selección", mencionó Leyva, dejando en claro que su retorno no es temporal, sino una apuesta para apoyar a Perú en futuras competiciones internacionales.

Ángela Leyva triunfa en Europa en la Liga de Turquía

Actualmente, Ángela Leyva juega en el equipo turco Aydin Buyuksehir Belediyespor, donde continúa acumulando logros. En un reciente partido contra el equipo Vakifbank, uno de los favoritos al título, Leyva se destacó como la máxima anotadora de su equipo, sumando 18 puntos, incluyendo tres bloqueos decisivos. Aunque su equipo perdió el encuentro, la actuación de Leyva fue sobresaliente, consolidándola como una de las mejores jugadoras en la liga turca.

Ángela Leyva juega en la liga de Turquía. Foto: FPV.

El éxito de Leyva en Europa reafirma su talento y compromiso con el vóley. La peruana, a sus 27 años, se ha convertido en una figura relevante no solo para su equipo, sino también para los aficionados peruanos, que ven en ella una esperanza de éxito para la selección nacional. Su retorno a la bicolor representa un paso importante tanto para ella como para el vóley peruano.