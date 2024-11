Barcelona vs Estrella Roja EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Champions League?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Estrella Roja EN VIVO Y EN DIRECTO por la UEFA Champions League? El partido por la fecha 4 de la Fase Liga se jugará este miércoles 6 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el Stadion Rajko Mitic y será transmitido por la señal de ESPN 2 y Disney Plus en Sudamérica. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el video de los goles y el minuto a minuto a través de su web.

Barcelona vs Estrella Roja: previa

Tras un tropiezo en su debut europeo, el Barcelona ha ganado dos partidos consecutivos y se ha reposicionado en la UEFA Champions League. Los culés buscarán una victoria en su visita a Belgrado para mantenerse en la parte alta de la tabla. Por otro lado, el Estrella Roja aún no ha sumado puntos en la competición y tratará de conseguir sus primeros puntos. En sus respectivas ligas domésticas, ambos equipos lideran cómodamente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Estrella Roja?

En territorio peruano, el Barcelona vs Estrella Roja comenzará a partir de las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Estrella Roja?

En Perú, el Barcelona vs Estrella Roja será transmitido por la señal de ESPN 2 y Disney+ Premium. En Argentina, el duelo será televisado por Fox Sports 3. En España, el cotejo irá por el canal de Movistar+ Liga de Campeones.

Barcelona vs Estrella Roja: alineaciones posibles

Barcelona: Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ansu Fati; Robert Lewandowski.

Estrella Roja: Marko Ilić; Milan Rodić, Nasser Djiga, Uros Spajić, Young-woo Seol; Timi Elšnik, Rade Krunić; Felício Milson, Andrija Maksimović, Silas; Chrerif Ndiaye.

¿Cómo ver Barcelona vs Estrella Roja ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Estrella Roja por internet, puedes sintonizar la señal de Disney+ Premium, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.