Pese a que Bruno Marioni ya no es más el director deportivo de Alianza Lima, tanto el exfuncionario íntimo como el cuadro blanquiazul podrían sufrir duras sanciones debido a la demanda que elevó el entrenador Cristian Díaz ante la FIFA en contra de ambos. Como se recuerda, el actual estratega de Cienciano decidió llevar su caso al plano internacional luego que no reconociesen su contrato firmado.

Ante este panorama, el periodista Gerson Cuba se comunicó con Ulises Guallanez, representante del entrenador argentino, quien confirmó que en los próximos 20 días se dará a conocer la resolución de FIFA sobre este particular caso. En caso el máximo ente del fútbol mundial falle a favor de Díaz, Bruno Marioni podría ser inhabilitado por un periodo de cuatro años sin poder ejercer su cargo. En el caso del club blanquiazul, podría no realizar fichajes por un determinado tiempo.

Información sobre Cristian Díaz. Foto: captura 'X'/Gerson Cuba

¿Cuánto dinero pide Cristian Díaz a Alianza Lima?

De acuerdo al abogado Marcelo Bee Sellares, Cristian Díaz le pide en su demanda a Alianza Lima el millonario monto de un poco más de 2,2 millones de soles, que al cambio en la moneda estadounidense, representa aproximadamente US$600.000.

"El Tribunal del Fútbol FIFA corre traslado al club Alianza Lima para contestar la demanda del DT Cristian Díaz, quien le reclama aprox. US$600.000 por incumplimiento de contrato + daños y perjuicios por su renuncia al club Morón. Solicitaron sanción al gerente deportivo", se lee en el tuit de Bee Sellare.

¿Qué dijo el representante de Díaz sobre la demanda ante Alianza Lima?

En agosto pasado, el abogado Ulises Guallanez conversó con DSports y enfatizó en que la demanda en contra de Alianza Lima tiene como objetivo que ningún otro entrenador pase por algo simular.

"¿A dónde quiero llegar? Si yo soy Cristian Díaz, y como esto nunca pasó con ningún técnico, tengo la oportunidad de marcar un precedente. Lo lamento mucho por el hincha y la institución… tener que caerle por el mal manejo de algunos y la negligencia de otros. Tener que llegar al punto de marcar un precedente: que el caso Díaz quede registrado en FIFA, que la sanción sea ejemplar y no le vuelva a pasar a otro técnico. Queda como ejemplo el caso de Díaz para saber qué hacer si no respetas, en cierta manera, el hacer renunciar a un tipo y decir lo arreglo con 2 billetes en un tribunal. No pasa por la plata. A Cristian Díaz no le interesa la plata, le interesa el daño moral que le hicieron (…)", manifestó el letrado.