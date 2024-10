Cusco FC afronta un crucial encuentro ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2024, en un momento en el que se discuten posibles cambios en el plantel. Miguel Rondelli, director técnico del equipo imperial, decidió hablar sobre la situación del equipo y los rumores sobre la participación de jugadores de la reserva en este duelo clave. El técnico argentino decidió poner fin a las especulaciones y despejó las dudas sobre la alineación que pondrá en su visita al equipo ‘blanquiazul’.

Cusco FC ocupa el quinto lugar de la Liga 1 y ya consiguió su clasificación a la Copa Sudamericana 2025, por lo que no se juega nada en el partido contra Alianza Lima. Esto generó mucha especulación sobre el equipo que utilizará Rondelli y si pondrá su mejor oncena o si hará uso de su reserva, tal como sucedió con Unión Comercio, que cayó goleado 12 a 0 por Sporting Cristal.

¿Cusco FC jugará con su reserva frente a Alianza Lima?

La posibilidad de que Cusco FC juegue con su equipo de reserva frente a Alianza Lima generó gran debate entre los aficionados y analistas del fútbol peruano. Miguel Rondelli, entrenador del equipo dorado, rompió su silencio y precisó que no jugar con su oncena titular contra los victorianos es una posibilidad.

Miguel Rondello llegó a Cusco FC a inicios del 2024, luego de dirigir el año pasado a Emelec de Ecuador. Foto: Direct Fútbol

En entrevista con Infobae, el estratega argentino indicó que aún no está confirmado cuál es el equipo que utilizará para visitar a Alianza en la última fecha del Torneo Clausura 2024, ya que aún no retoman los trabajos tras su último partido. “Si tenemos que viajar con profesionales o juveniles es temprano para definirlo”, aseveró Rondelli.

Por otra parte, el técnico se dio tiempo para aclarar la situación contractual de sus jugadores frente a las especulaciones que indican que el contrato de varios elementos del plantel vence a finales de octubre. Rondelli aseguró que sus pupilos “tienen contrato hasta finalizar el campeonato”, por lo que ir con reservistas a su último partido del año sería una decisión netamente técnica.

Finalmente, el exentrenador de Universidad Católica de Ecuador y Emelec mandó un tajante mensaje respecto a los candidatos a llevarse el Torneo Clausura. “Lo que hagan Alianza Lima y Universitario, la verdad no nos interesa. Nosotros haremos lo mejor para Cusco”, concluyó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cusco FC?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cusco FC está programado para el domingo 3 de noviembre de 2024 a las 3.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido, que se jugará en simultáneo con el de la ‘U’, despertó gran interés entre los fanáticos, debido a que un triunfo por varios goles de diferencia podría hacer que Alianza gane el Clausura y dispute una final nacional contra Universitario por segundo año consecutivo.

Actualmente, Alianza y Universitario tienen 36 puntos y lideran la tabla del segundo torneo del año; sin embargo, los ‘cremas’ tienen una diferencia de goles de +21, mientras que sus ‘compadres’ tiene una diferencia de +15. Para que los de La Victoria accedan a la final deben superar en goles a Universitario, o, de lo contrario, esperar que empate o pierda en su visita a Los Chankas.

Hay posibilidad que Cusco FC afronte su duelo contra Alianza Lima con jugadores de reservas. Foto: Liga 1

¿Cómo le fue a Cusco FC en su visita a Lima?

Cusco FC ha tenido un buen rendimiento a lo largo del año, lo que le permitió conseguir la tan ansiada clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. No obstante, sus visitas a la capital no fueron para nada gratas: de las tres veces que jugó en la capital, los dirigidos por Miguel Rondelli no pudieron ganar en ninguna ocasión.

Los dorados visitaron Lima en tres oportunidades, todas fueron en el Torneo Apertura. La primera vez fue contra Sport Boys, donde perdieron por 3 a 0; la segunda ocasión fue frente a Universitario, con quien cayeron 1 a 0; finalmente, fueron a la casa de Sporting Cristal, que ganó por 2 a 0.