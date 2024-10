La polémica ha acompañado siempre al Balón de Oro y este año no será la excepción. El ganador puede ser un futbolista que no necesariamente reunirá el consenso de millones de aficionados quienes tienen voz, pero no voto, en una premiación que se celebra desde 1956 y tendrá, por primera vez, el aval de la UEFA.

La revista France Football, organizadora del evento, ha logrado el concurso del máximo ente europeo del balompié para dar mayor relevancia a un galardón que en esta oportunidad no cuenta entre los nominados con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ausentes luego de casi 15 años en los cuales ambos protagonizaron, controversia incluida, la mayor disputa en la historia por alcanzar el reconocimiento al mejor futbolista del planeta.

Entre 2008 y 2023, el argentino y el portugués dominaron la escena mundial repartiéndose entre ambos un total de 13 trofeos: ocho le correspondieron a 'Leo' y cinco a 'CR7'. Esta dual hegemonía solo se rompió en los años 2018 y 2022, cuando el croata Luka Modric y el francés Karim Benzema ganaron el premio por sus colosales actuaciones en la Copa Mundial de Rusia y en la Champions League, respectivamente.

“Las ausencias de Messi y Cristiano en la nominación del Balón de Oro no le restan brillo como tal a un galardón que seguirá siendo apetecido en el planeta fútbol, pero sí confirma el inminente final de una era apasionante que lideraron mano a mano el '10' argentino y el '7' portugués. Sus ausencias, además de dolorosas y justificadas, son la preparación anticipada de verlos colgar los botines muy pronto y así dejar el cetro a varios que son destellos, pero no estrellas”, afirma Fabián Rozo, ex director de Marca Colombia.

Sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaparando el interés del jurado a cargo de la elección, los votos se atomizarán en una larga lista de 30 futbolistas quienes entre agosto de 2023 y julio de 2024 deberían haber mostrado un rendimiento exitoso y constante, ya sea actuando por sus clubes o jugando por sus selecciones en un lapso de tiempo que, además de las ligas locales europeas y la Champions League, ha tenido como plus la Copa América, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

¿Cómo y quiénes votan por el Balón de Oro?

El Balón de Oro se concede a un futbolista en función de cinco criterios básicos: actuación individual, influencia de la actuación individual en el equipo, títulos obtenidos, juego limpio y gusto personal. Son estas las referencias que deben tener en cuenta los jurados al momento de emitir su voto el cual, en muchos casos, resulta difícil de entender, pues el factor subjetivo y el impacto mediático de los nominados aportan complejidad e influyen al momento de la decisión.

Periodistas especializados de cada uno de los 100 primeros países del ranking FIFA conforman el jurado internacional que define la elección. Cada jurado selecciona diez futbolistas de los 30 nominados y asigna una puntuación en orden descendente de mérito, siendo 15 el puntaje más alto y uno el más bajo. El Balón de Oro se entrega a quien sume más puntos del total de votos emitidos.

El favorito es…

La dispersión sobre la cual deberán moverse los jurados para elegir al mejor no quita, a priori, la asignación de favoritismos siendo Vinícius Júnior el que más adeptos podría tener en virtud de su descomunal actuación con la camiseta de Real Madrid ganando La Liga, la Supercopa española, la Supercopa europea y la Champions League. Sin embargo, 'Vini' no replicó con Brasil lo hecho vistiendo la camiseta merengue y su opaca actuación coincidió con la eliminación del Scratch en cuartos de final de la Copa América.

Al fracaso de Vinícius en el torneo continental de selecciones se añade su irregular rendimiento post conquista de la 'Orejona'. El delantero ha tenido actuaciones deslucidas en los últimos cinco meses, sobre todo con Brasil, lo cual abonará en favor de quienes buscarán argumentos para criticar su posible elección como ganador.

Con su triplete ante Borussia Dortmund, Vinícius se convirtió en la figura de la última fecha de la Champions League. Sin embargo, esa actuación no se considera en la valoración del jurado que vota en el Balón de Oro 2024. Foto: AFP

Fabián Rozo apunta que, si bien en la lista de 30 nominados no asoma alguno para marcar época como Messi o CR7, "sí deberán asumir y cautivar a las presentes y futuras generaciones" como es el caso de Vinícius "a quien le basta el peso del Bernabéu" para inclinar la balanza a su favor. "Con la auriverde está y sigue en deuda, pero a Messi y el propio CR7 les pasó por momentos lo mismo: les alcanzó con sus gestas en Champions para consagrarse", agrega Rozo.

Tienen chances, pero…

Detrás del ariete brasileño de 24 años aparecen con opciones el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) y el español Rodrigo Hernández (Manchester City). Un poco más relegados en las preferencias se encuentran el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el noruego Erling Haaland (Manchester City) de quienes se pensaba podrían suceder a Messi y 'CR7' en la disputa del sitial como mejor del mundo en la presente década.

Con chances podríamos mencionar al español Dani Carvajal (Real Madrid) aunque, de los treinta nominados, fue el más regular durante la temporada y quien más títulos logró: Liga, Supercopa española, Supercopa europea, Champions League y Eurocopa de Naciones. El ser lateral derecho y el no tener brillo mediático sin duda le jugarán en contra a la hora de la votación. Dicho esto, son probables las sorpresas en la edición Balón de Oro 2024 cuya gala se realizará en el teatro Chatelet de París.

Aunque Haaland y Mbappé son dos de los llamados a ser las próximas estrellas mundiales, no se perfilan como favoritos a ganar esta gala del Balón de Oro. Foto: composición de Líbero

Los favoritos

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rodrigo Hernández (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG-Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Dani Carvajal (Real Madrid).

Los 30 nominados

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra).

Ruben Días (Manchester City / Portugal).

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra).

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa / Argentina).

Erling Haaland (Manchester City / Noruega).

Nico Wiliams (Athletic Club / España).

Tony Kroos (Real Madrid / Alemania).

Artem Dovbyk (Dnipro, Girona y Roma / Ucrania).

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suiza).

Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil).

Dani Olmo (Leipzig y Barcelona / España).

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Alemania).

Martin Odegaard (Arsenal / Noruega).

Mats Hummels (Borussia Dortmund / Alemania).

Rodri (Manchester City / España).

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra).

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra).

Vitinha (PSG / Portugal).

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra).

Dani Carvajal (Real Madrid / España).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra).

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milán / Turquía).

William Saliba (Arsenal / Francia).

Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid / Francia).

Ademola Lookman (Atalanta / Nigeria).

Lautaro Martínez (Inter Milán / Argentina).

Antonio Rudiger (Real Madrid / Alemania).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Espanyol).

¿Quiénes son los jugadores que más ganaron el Balón de Oro?

Como era de suponerse, los dos futbolistas que más veces han sido reconocidos con el Balón de Oro son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el primero con ocho galardones y el segundo con cinco de estos premios.

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

¿Qué es el Balón de Oro?

Entregado anualmente por France Football y UEFA, es el galardón más prestigioso que recibe un futbolista en reconocimiento a sus logros y talento.

¿En qué año no se entregó el Balón de Oro?

El año 2020 fue el único, desde la creación de este galardón en 1956, en que no hubo premiación al Balón de Oro, La causa fue la pandemia de COVID-19, que impidió el desarrollo normal de las ligas.

¿Qué trofeos se entregarán además del Balón de Oro?

Aparte del Balón de Oro, 5 trofeos más se entregarán en la ceremonia: mejor jugadora, mejor entrenador, mejor arquero, mejor club y mejor jugador juvenil.