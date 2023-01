[En Vivo] Arsenal vs. Manchester United: ¿a qué hora juegan el partido por la Premier League?

Arsenal vs. Manchester United EN VIVO juegan este domingo 22 de enero, a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana), por la fecha 21 de la Premier League 2022-23. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium con transmisión a cargo del canal ESPN y Star Plus. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE de este duelo, con los equipos titulares de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

Arsenal vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Manchester United Fecha Domingo 22 de enero Hora 11.30 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Emirates Stadium

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester United?

Arsenal vs. Manchester United se verán las caras desde la 11.30 a. m. (hora peruana) en las instalaciones del Emirates Stadium. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador: 11.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Arsenal vs. Manchester United?

En territorio mexicano, el Arsenal vs. Manchester United se podrá ver por la señal de ESPN y Star Plus, cadenas que cuentan con los derechos de las principales ligas del mundo.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el partido Arsenal vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Arsenal vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Arsenal vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Manchester United?

El escenario de este compromiso será el Emirates Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, con capacidad para acoger a más de 60.260 espectadores.