Djokovic detiene el juego para pedir que saquen a un hincha “borracho” que lo molestaba

El Abierto de Australia 2023 vivió momentos de tensión durante el partido entre Novak Djokovic y Enzo Couacaud. Se estaba jugando el cuarto set cuando el tenista serbio, quien se encontraba realmente fastidiado, paró el juego para acercarse al juez principal y denunciar que estaba siendo afectado por un fanático que se encontraba, según las palabras de ‘Nole’, totalmente ebrio.

“Está muy borracho. Desde el primer punto me ha estado provocando. No está aquí para ver tenis, solo quiere meterse en mi cabeza. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto?”, fueron las palabras de un iracundo Novak Djokovic, quien tuvo que seguir con el juego porque lamentablemente no pudieron retirar al aficionado. Finalmente, ‘Nole’ venció al francés 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0 y avanzó a la segunda ronda.